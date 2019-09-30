Emzirmenin anneye faydaları nelerdir?

Anne sütü hem bebek sağlığı açısından hem de anne için çok önemlidir. Doğum sonrası yaşanan hem fiziken hem de ruhen değişimlere de iyi geldiği bilinmektedir. Emzirmek doğum sonrası annelerde yaşanan depresyon gibi psikolojik sorunların da ortadan kalmasına yardımcı olmaktadır.

SÜT SAĞARAK EMZİRMEK SAĞLIKSIZ DEĞİLDİR

Meme ucu sorunları yaşayan annelerin bebeklerini emzirmekte güçlük çektikleri olur. Böyle bir sorun yaşayan annelerin eczanelerde satılan süt sağma aletleri ile sütlerini biberona koyup bebeklerine içerebilirler. Anne memesinden emmeyen bebekler için de uygulanan bu yöntem anne sağlığı için zararlı değildir. Mecbur kalınan durumlarla bu uygulama yapılabilir. Sağlıksız olduğu bilgisi yanlış olan bu durum birçok annenin başına gelmektedir.

Meme kanseri riski azalır

Emzirmek annede meme kanseri riskini azaltmaktadır. Herhangi bir sorunu olmayan annelerin doğum sonrası bebeklerini emzirmeleri meme kanseri riskini de büyük ölçüde azaltmaktadır.

Rahmin toparlanmasına yardımcı olur

Kadınların doğum sonrası rahimlerinin çabuk toparlanması için emzirme dönemi çok önemlidir. Emzirme sırasında salgılanan hormonlar rahmin yenilenmesine yardımcı olmaktadır. Rahmin eski haline dönmesini sağlayan emzirme, annen sağlığını olumlu yönde etkilemektedir. Aynı zamanda oluşabilecek kanamaların azalmasını da sağlamaktadır.

Kilo vermeye yardımcı olur

Emzirmek, annelere kilo verme konusunda yardımcı olmaktadır. Emzirme esnasında metabolizma hızı arttığından dolayı daha hızlı ve kısa sürede kilo verilmesi sağlanmaktadır.

Anne ile bebek arasındaki bağ güçlenir

Anne ile bebek arasındaki en güçlü bağ emzirme döneminde başlar. Emziren annelerde süt oluşumu ile salgılanan oksitosin hormonu, anne bebek arasındaki güçlü bağın oluşmasına katkı sağlıyor.

Emzirmek anneleri anemi riskinden korur

Emzirmek anneleri anemi riskinden korunmasına yardımcı olur. Annelerin loğusalık döneminde kanamaları daha az olacağından ve emzirme döneminde adet görmeleri geciktiğinden dolayı demir eksikliğine bağlı kansızlık oluşması azalır.

Emziren annenin kendine güveni artar

Emzirmek anneye duygusal motivasyon ve tatmin sağlar. Emziren anne, bebeğinin kendi sütüyle beslendiğini gördükçe annelik konusunda kendine duyduğu güven artar.