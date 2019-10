İyi bir ilişkinin anahtarı konuşmaktır

BUGÜN NELER OLDU

Toplumda evlilik kararıyla birlikte her iki taraf için de yeni bir dönem başlar. Bu dönem, kadın ve erkeğe yeni roller ve statüler kazandırır. Yapılan çoğu araştırmalar ve boşanma istatistiklerine bakıldığında, evlilikte sorunların yüzde 50'sine yakınının ilk beş yılda ortaya çıktığı görülmektedir. Boşanmaların büyük çoğunluğunun evliliğin ilk yıllarında yaşanması, çiftlerin flört döneminde birbirlerini tanıma ve anlama noktasında eksiklikler yaşadıklarını düşündürmektedir. Uzman Psikolog Seliyha Elbeyoğlu, evlilik telaşıyla gerçekleri görmezden gelmemeniz ve aşağıdaki soruları kendinize sormanız gerektiğini belirtiyor...Evliliğe birbirini sevdiği ve birbirine iyi geldiği için ömür boyu bağlılık yemini etmiş iki kişinin eşsiz ilişkisi olarak baktığımızda, psikolojik bir anlam yükleriz. Salt evlilikte psikolojimize iyi gelen tek şey, toplumun onayladığı ve beklediği bir şeyi yapıyor olmaktır. Onu psikolojik yapan ise 'içindeki ilişkidir'. Dolayısıyla evlilikten önce ilişkiyi önemsemek gerekmektedir.Evlenecek çiftlerin ilişkide göstermesi gereken ilk gelişim, 'biz olma' becerisidir. Çiftlerin birbirlerini yakından tanımaya, farklı görüş ve alışkanlıklarda uzlaşabilme becerisi gösterebilmeye, ortak bir yaşam biçimini geliştirebilmeye hevesli olmaları gerekir. Aynı çatı altında yaşama isteği, iletişim kurabilme ve 'biz' olabilme becerisinin önüne geçmemelidir.İki insanın olduğu her yerde çatışma vardır ve bu durum doğaldır. İlişkiler çatışmadan değil, sağlıksız diyalogdan yara alır. Anlaşmazlıkları çözebilmek için uygun iletişim becerilerini evlilik öncesi geliştirebilmek gerekir. İyi bir ilişkide 'konuşmak ve anlaşmak' anahtardır. Kendimizi ve karşımızdaki kişiyi iyi tanımak, beklentiler ve anlaşmazlıklar noktasında açıkça konuşup anlaşma zemini oluşturabilmek önemlidir. Ne mutlu ki, iletişim becerileri öğrenilebilir bir şeydir. Çiftlerin bunun için istekli olmaları ve emek harcamaları gerekmektedir.Evliliklerde ve ilişkilerde tek tarafın fedakarlığı ile ilişki yaşanmaz. Her iki tarafın da belirli konularda fedakarlık yapmaları gerekir. Çiftler, evlenmeden önce ilişkinin verdiği heyecanla bu durumu göz ardı edebilirler ancak fedakarlık tek taraflı olduğunda, ortada bir evlilik söz konusu olsa dahi ilişkileri uzun süreli ve sağlıklı olmayacaktır.Evlilik kararıyla birlikte çiftlerin ailelerine de büyük görev düşer. Çoğu durumda aile büyüklerinin çocuğundan kopamaması veya gücü elinde tutma alışkanlığı, çiftlerin ilişki bağını kurmalarını zorlaştırmaktadır. Evlenecek çiftler, öncelikle birbirleriyle koalisyon kurmalıdır, diğer aile üyeleriyle değil...Çiftlerin, evlilik öncesi olduğu gibi evliliklerinde de ilişki içerisinde duygusal yakınlık ile romantizmi sürdürebilmeleri için emek vermeleri gerekir.Her insan eleştirilmeden, suçlanmadan ve akıl verilmeden dinlendiğinde kendisini daha rahat ifade eder. İlişkilerde iletişim sorunlarının başında, çiftlerin birbirlerinin zihinlerini okuyarak davranış gösterme eğiliminde olmaları gelir. Zihin okumaktan vazgeçmeyi öğrenmek gerekir.