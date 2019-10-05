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kelle paçanın bir faydasını daha açıkladı! Kelle paçanın inanılmaz faydası...

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. : "Doğal kırmızı et, yumurta ve kelle paça kolesterolü yükseltmez, karaciğeri yağlandırmaz, kilo aldırmaz. Göbekteki yangını söndürür" dedi. Sağlıklı beslenme ile ilgili tüyolar veren Canan Karatay, beslenme konusunda yapılan hataların ciddi hastalıklara davetiye çıkardığını belirtti. İşte Canan Karatay'ın o açıklamaları...

AA Sağlık Haberleri
Giriş Tarihi: 5.10.2019 16:41 Güncelleme Tarihi: 5.10.2019 16:45
Canan Karatay kelle paçanın bir faydasını daha açıkladı! Kelle paçanın inanılmaz faydası...

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. , "Doğal kırmızı et, yumurta ve kelle paça kolesterolü yükseltmez, karaciğeri yağlandırmaz, kilo aldırmaz. Göbekteki yangını söndürür." dedi.

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Canan Karatay kelle paçanın bir faydasını daha açıkladı! Kelle paçanın inanılmaz faydası...
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