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Canan Karatay kelle paçanın bir faydasını daha açıkladı! Kelle paçanın inanılmaz faydası...
Canan Karatay kelle paçanın bir faydasını daha açıkladı! Kelle paçanın inanılmaz faydası...
İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay: "Doğal kırmızı et, yumurta ve kelle paça kolesterolü yükseltmez, karaciğeri yağlandırmaz, kilo aldırmaz. Göbekteki yangını söndürür" dedi. Sağlıklı beslenme ile ilgili tüyolar veren Canan Karatay, beslenme konusunda yapılan hataların ciddi hastalıklara davetiye çıkardığını belirtti. İşte Canan Karatay'ın o açıklamaları...
Giriş Tarihi: 5.10.2019 16:41Güncelleme Tarihi: 21.10.2019 09:49
İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, "Doğal kırmızı et, yumurta ve kelle paça kolesterolü yükseltmez, karaciğeri yağlandırmaz, kilo aldırmaz. Göbekteki yangını söndürür." dedi.