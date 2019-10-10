Böbrekleriniz, karnınızın arkasında, göğüs kafenizin hemen altında, omurganızın her iki tarafında, sırta yakın bir şekilde bulunur. Böbrek ağrısının travma ya da hastalık gibi nedenleri olabileceği gibi bazen sırtta hissedilen başka ağrılar da böbrek ağrıları ile karıştırılabilir. Bu yüzden herhangi bir ağrı olduğunda mutlaka bir uzmana başvurmamız lazım ve Böbrek sağlığını korumak için bazı besinlerin tüketilmesi gereklidir. İşte böbreklere iyi gelen yiyecekler…
Giriş Tarihi: 10.10.2019 19:19Güncelleme Tarihi: 10.10.2019 19:20