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Bu besin halsizliği anında alıyor! Bamyanın faydalarını herkes biliyor ancak bamya tohumunun faydaları çok az kişi tarafından biliniyor. Son yılların mucize besini olarak anılan bamya tohumunun bronşitten kansere birçok hastalığı önlediği, halsizliği anında aldığı ortaya çıktı. Peki, faydaları saymakla bitmeyen bamya tohumu nasıl tüketilir? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 10.10.2019 09:43 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019 09:48