Alzheimer’a karşı umut veren tedavi

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Biliminsanları çağımızın en önemli hastalıklarından bir olan Alzheimer'ın tedavisi için yeni bir yöntem buldu. ABD'nin Washington Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmada, bağışıklık sistemi tarafından üretilen zararlı hücreleri engelleyen bir tedavi yöntemiyle Alzheimer'ın durdurulabileceği kaydedildi. Fareler üzerinde yapılan çalışmalarda, normalde zararlı bileşenleri yok etmekle gözevli mikroglia denilen hücrelerin beyindeki nöronları öldürdüğü ve beyin hasarını hızlandırdığı görüldü. Çalışmada uzmanlar, bu hücreleri zarar verme aşamasında durdurabilecek bir tedavinin geliştirilmesiyle Alzheimer'ın önlenebileceğini veya geciktirebileceğini kaydetti.