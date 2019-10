Prof. Dr. Canan Karatay açıkladı! 'Pastırma pişmediği için en sağlıklı ettir’

Kayseri'de düzenlenen 3. Kitap Fuarı'nda vatandaşlarla buluşacak olan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, 'Pastırma pişmediği için en sağlıklı ettir' dedi.

İHA muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Karatay, pastırmanın pişmemiş et olduğu için en sağlıklı et olduğunu söyledi. Canan Karatay, son günlerde konuşulan pastırma ve sucuğa karıştırılan tek tırnaklı ve beyaz et ile ilgili de başkanların konuşmak yerine halkı kandıran üreticilere ceza vermesi gerektiğini söyledi.

Kayseri Kitap Fuarı'nın gezdikleri arasında en düzenli ve en iyi ayarlanmış fuar olduğunu söyleyen Prof. Dr. Canan Karatay, "Bu kitap fuarına 3. gelişimiz ve Kayseri Kitap Fuarı da gezdiğim bütün fuarlar arasında en iyi ayarlanmış, düzenlenmiş ve çok kaliteli bir fuar. Herkesin fuara koşmasını ve kitaplarla buluşmasını istiyorum ve okurları kitaplarla buluşturmak için çok büyük ve ciddi olarak halk için düzenlenmiş bir proje olduğunu düşünüyorum.

Katkısı olan herkesi kutluyorum ve tebrik ediyorum. Kayseri'ye gelirken sabah kapının önünde arabayı beklerken bana dediler ki hocam bu saatte ne yapıyorsunuz burada ve ben de dedim ki Kayseri'ye pastırma yemeye gidiyorum. Kayseri'nin pastırması çok önemli ama bozuk olmayacak. Şimdi fabrikalarda üretilmez pastırma kusura bakmasınlar ama o zaman kalitesi bozulur.

Pastırma en sağlıklı et çünkü pişmemiş olarak yağıyla beraber, kırmızı et proteiniyle beraber yenildiği zaman sağlıklıdır. İnsan vücudundaki et bile yağlıdır zaten ve kaslarımız, kalbimiz ve beynimiz yağ ile çalışır. Onun için dengelidir ve bir pastırmaya baktığınızda 3'e 1 oranında yağ vardır neredeyse. Bu şekilde insan vücuduna girdiği zaman korkmayın kırmızı et kolesterolü yükseltmez. Senelerce maalesef bunu yasakladılar" dedi.