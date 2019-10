3. Kayseri Kitap Fuarı'nda birbirinden ünlü isimler vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Bugün öğlen Kayseri 3. Kitap Fuarında vatandaşlarla buluşacak olan Prof. Dr Canan Karatay, sabah Kayseri'ye geldi. Soruları yanıtlayan Karatay, pastırmanın pişmemiş et olduğu için en sağlıklı et olduğunu söyledi. Canan Karatay, son günlerde konuşulan pastırma ve sucuğa karıştırılan tek tırnaklı ve beyaz et ile ilgili de başkanların konuşmak yerine halkı kandıran üreticilere ceza vermesi gerektiğini söyledi.