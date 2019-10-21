Çocuğunuz masadaki sohbete katılsın

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Çocukluk döneminde sıkça rastlanan iştahsızlık, pek çok ailenin ortak sorunu. Liv Hospital Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Uzmanı Prof. Dr. Makbule Eren, çocuklarda iştahsızlıkla baş etmenin yollarını anlattı…Besinin sunuluş şekli, yanlış beslenme yöntemi ve alışkanlıkları, yaşa ve kültüre uygun olmayan beslenme, sık beslenme, beslenme süresinin uzun tutulması, annebebek arasında bağlanma sorunları, vitamin ve demir eksikliği, gastrit, ülser, kabızlık, kronik ve/veya alerjik hastalıklar iştahsızlığa neden olabilir.Biberon, kaşık ya da oyunla da olsa onu zorla beslemeyin.Çocuğu sizin seviyenizden daha alçak seviyede, masadan uzak bir yere oturtmayın.Sadece onu değil, kendinizi de o sırada besleyin.Masadaki sohbetin dışında tutmayın. Bebeklik döneminde dahi masadaki sohbet onu da ilgilendirmeli; örneğin sohbetinizin konusu o sırada verdiğiniz havucun rengi, çorbanın tadı olmalı.Sözel pozitif uyarıcı ödüllendirme haricinde ödüllendirme yapmayın. Örneğin, yediğinin karşılığında oyuncak araba veya çikolata gibi ödüller vermeyin.Ceza vermeyin. Pazarlık yapmayın.Tablet, telefon, televizyon gibi görsel uyarıcılar kullanmayın.Aşırı beslemeyin. Öğün aralarında abur cubur teklif etmeyin.Özellikle bebeklerde tamamlayıcı beslenmeye geçerken anne sütünü azaltmayın.1 yaşından sonra gece açlık ile uyanmıyorsa gece beslemesi yapmayın.Çocuğunuzun iştah durumuna anlayış gösterin.Öğünlere düzenli olarak uyun. Öğünlerin saatleri esnek olabilir. İlla herkes kahvaltıyı 08.00'de yapmaz. Saat 10.00'da yapar ama güne kahvaltı ile başlar.Yeni lezzetlere alışmak için zaman gerektiğini sabırla hatırlayın.Beslenmeyi eğlenceli ve zevkli kılın. Alışverişte çocuğunuzun besin seçmesine izin verin, yönlendirin.Örnek olun. Yaratıcı olun.Açlık ceza olmasa da, yemeyen aç kalabilir.Ne ile ne kadar beslendiğinin yanında nasıl beslendiğinin de önemli olduğunu bilin. Beslenmenin bir davranış şekli olduğunu, bunun temellerinin de daha bebeklik döneminde tamamlayıcı gıdaya başlarken atıldığını unutmayın.