Ani kalp çarpıntısı hastalık habercisi olabilir

SEBEPSİZ KALP ÇARPINTISINA DİKKAT

Kalp, sağlıklı bir insanda 60-100 kez arasında atmakta ve bu durum, kişinin efor durumuna göre değişmektedir. Kalpte ani hızlanmalar ve yavaşlamalar oluyorsa, kalp yerinden çıkacakmış gibi hissediliyorsa ve kişi bu süreçte kendini rahatsız hissediyorsa "kalp ritim bozukluğu" denilen "aritmi" üzerinde durulabilir. Kişi koşarken, heyecanlanırken, duygusal travma yaşarken veya stres altındayken kalp atışları normal olarak hızlanır. Ancak hiçbir sebep yokken aniden kalp atışının hızlandığı hissediliyorsa, mutlaka uzman görüşü alınmalıdır.