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Ani çarpıntısı habercisi olabilir

atışlarının, rahatsız edici şekilde hissedilmesi, çarpıntı olarak kabul ediliyor. Bu durum atım hızının yükselmesi ya da normal dışı fark edilen bir durum olarak kendini gösterebiliyor. Toplumda sık rastlanan bu sorunu, genellikle basit nedenlerden kaynaklandığı gibi aniden ortaya çıkan çarpıntıya; göğüs ağrısı, nefes darlığı ya da bayılma durumu eşlik ettiğinde, önemli bir hastalığın göstergesi de olabiliyor. Kardiyoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Fehmi Kaçmaz, kalp çarpıntısı ve tedavi seçenekleri hakkında bilgi verdi.

Giriş Tarihi: 22.10.2019 14:41 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019 16:15
Ani kalp çarpıntısı hastalık habercisi olabilir

SEBEPSİZ KALP ÇARPINTISINA DİKKAT

, sağlıklı bir insanda 60-100 kez arasında atmakta ve bu durum, kişinin efor durumuna göre değişmektedir. Kalpte ani hızlanmalar ve yavaşlamalar oluyorsa, kalp yerinden çıkacakmış gibi hissediliyorsa ve kişi bu süreçte kendini rahatsız hissediyorsa "kalp ritim bozukluğu" denilen "aritmi" üzerinde durulabilir. Kişi koşarken, heyecanlanırken, duygusal travma yaşarken veya stres altındayken kalp atışları normal olarak hızlanır. Ancak hiçbir sebep yokken aniden kalp atışının hızlandığı hissediliyorsa, mutlaka uzman görüşü alınmalıdır.

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Ani kalp çarpıntısı hastalık habercisi olabilir
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