10 yaşındaki Ceren için kök hücre tedavisi umudu

Geçen yıl 1 Ekim'de İstanbul'daki yakınlarının düğününden İzmir'e dönerken Bursa'da trafik kazası geçiren Kılınç ailesinin hayatı alt üst oldu. Faden Kılınç (45), kendisiyle aynı araçta bulunan oğlu Jandarma Uzman Çavuş Avni Kılınç (26) ile annesi Fatma Karabulut ve yengesi Gülüstan Karabulut'u kaybetti. Aynı kazada boynunda kırıklar oluşan Faden Kılınç'ın kızı Ceren Kılınç da, geçirdiği beyin kanaması sonucu yatağa bağımlı hale geldi. Kazanın ardından hayatını kaybedenlerin yasını tutamayan Faden Kılınç ile eşi Mehmet Kılınç (47), 3 ay boyunca yoğun bakım servisinde kalan, doktorların 'yaşamaz' dedikleri 4'üncü sınıf öğrencisi Ceren'i hayatta tutmak için hastane hastane dolaştı.

Evlerinin bir odasını adeta hastane odasına dönüştüren Kılınç çifti, kızlarının yeniden ayağa kalkması için uygun tedavi yöntemlerini araştırmaya başladı. İstanbul Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki bir doktora ulaşan aile, raporları gönderdikten sonra Ceren'in kök hücre tedavisi ile sağlığına kavuşabileceği yanıtını aldı. Ceren'in sık sık nöbet geçirmeye başladığını ve durumunun giderek ağırlaştığını söyleyen baba Mehmet Kılınç, şunları anlattı

Kızımızı kaybetmemek için savaşıyoruz. Ceren çok hareketliydi. 'Anne ben pilot olayım, seni uçaklara bindirip gezdireyim' derdi. Bazen çok konuşuyordu, 'Ceren sus biraz' diyordum ama şimdi 'anne' veya 'baba' desin diye gözüne bakıyoruz. Hem oğlum, hem annem, hem de yengemi kaybettik. Hiç birinin acısını yaşayamadık. Çünkü Ceren'i kaybetmeyelim diye uğraşıyoruz diye konuştu.