Gripten korunmak için paket gıdalardan uzak durun

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Mevsim geçişlerinde karşımıza çıkabilecek hastalıklardan çocuklarımızı korumanın en etkili yollarından biri, onun bağışıklık sistemini kuvvetlendirmekten geçiyor. Batıgöz Sağlık Grubu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Fikret İşbilir, çocukları mevsim geçişlerinde en çok karşılaşılan hastalıklardan korunmanın yollarını anlattı…Soğuk hava yavaş yavaş etkisini gösteriyor. Havaların dengesinin değişmesi ve okulların açılması ile birlikte çocuklar için hastalık dönemi de başlamış oldu. Bu süreçte çocukları hastalıklardan korumak ve bağışıklık sistemlerini güçlendirmek için hijyen koşullarına dikkat ederek ve sağlıklı beslenmelerini sağlayarak ilk önlemlerin alınması gerekiyor.Doğal ve doğru besinlere ulaşma konusu günümüzde artık zorlaşsa da, çocukların bağışıklığını güçlendirmenin en önemli yollarından biri sağlıklı beslenmeden geçiyor. Bunun için özellikle marketlerde satılan paketli ve çoğu yapay şekerli ürünlerden çocukları uzak tutmak gerekiyor.Mevsimsel geçiş sürecinde sebze-meyve ve beyaz et ürünleri, bağışıklık sistemini güçlendirmek ve hastalıklara kalkan oluşturmakta önemli bir rol oynuyor.Sonbaharda bağışıklığı kuvvetlendirecek başlıca besinler arasında; mantar, pırasa, ıspanak, turp, havuç, karnabahar, brokoli, ceviz, üzüm, elma, greyfurt gibi sebze ve meyveler ön plana çıkıyor. Bu besinlerin yanı sıra balık da tüketilmeli.Özellikle sınıf gibi kalabalık alanlarda bulaşıcı hastalıkların kolayca yayıldığını biliyoruz. Bunun önüne geçebilmenin yollarından biri, hijyen koşullarını eksiksiz yerine getirmek.Bakteriler en çok el yoluyla bulaştığı için gün içerisinde çocukların ellerini sabunla yıkaması ve ellerini ağızlarına sürmemesi gerekiyor.Sınıf gibi kalabalık ortamlarda, hastalık geçiren diğer çocuklarla yakın temasta bulunulmaması gerekiyor. Bu konuda ebeveynlerin hassas davranması ve hastalık döneminde diğer çocukların da etkilenmemesi adına çocuğunu okula göndermemesi gerekiyor.Gribal enfeksiyonlarda Aralık ayına doğru artış beklenirken, üst solunum yolu enfeksiyonları içinde farenjit, tonsillit, sinüzit, otit, rinit ve soğuk algınlığı daha fazla görülebiliyor. Bunların çoğu virüs kaynaklı enfeksiyonlar olduğu için, aslında antibiyotik tedavisine gerek kalmıyor.ENFEKSIYONLARA önlem olarak çocuklara hekimin önerdiği C vitamini ve çinko takviyesi verilebilir. Korunma yöntemleri arasında uygun kıyafet seçimi, pamuklu giyeceklerin tercih edilmesi de önem taşır. Besinlerde protein içeriğinin biraz daha artırılması, besin kalorisinin zenginliğine dikkat edilmesi, bol sıvı alınması ve bu dönemde doktor tarafından belirlenmiş probiyotiklerin de tüketilmesi tavsiye ediliyor.