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bunamayı hızlandırabilir

ABD'de yürütülen bir araştırma, erken yaşta emekli olmanın demansı (bunama) artırabileceğini ortaya koydu.

AA Sağlık
Giriş Tarihi: 31.10.2019 17:03 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019 17:10
Erken yaşta emeklilik bunamayı hızlandırabilir

"Science Daily" internet sitesinde yer alan habere göre, New York'taki Binghampton Üniversitesinden araştırmacılar, 60 yaşından önce emekli olmanın bellek ve benzeri zihinsel yetilerin bozukluğu anlamına gelen demansı hızlandırabileceğini tespit etti. Yaklaşık 18 bin kişinin verilerinin incelendiği çalışmada, erken yaşta emekli olanların geç yaşta emekli olanlara göre çalışma hayatında mental olarak uyarılma durumundan yoksun kaldıkları için hafıza ve bilişsel yeteneklerinin daha hızlı bir şekilde azaldığı saptandı.

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Çalışmada, emeklilikte sosyal etkinliklere katılımın ve insanlarla etkileşimin azalması nedeniyle demansın hızlanabileceği ifade edildi. Dünyada, bilişsel ve zihinsel yetilerde bozulma şeklinde kendini gösteren "demans" (bunama) hastası 50 milyon kişi bulunuyor ve her yıl yaklaşık 10 milyon yeni vaka teşhis ediliyor.

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Erken yaşta emeklilik bunamayı hızlandırabilir
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