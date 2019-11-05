Çocuklara ellerini en az 20 saniye yıkaması gerektiğini öğretin

BUGÜN NELER OLDU

Anaokulu döneminde çocukların daha sık hastalandıkları bir gerçek. Avcılar BayPark Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Maşallah Candemir, en sık karşılaşılan hastalıkları ve alınabilecek önlemleri anlattı…Gripte birden başlayan ve çoğunlukla üşümetitreme ile birlikte olan ateş, baş ağrısı, halsizlik, yaygın kas ağrıları ve balgamsız bir öksürük görülür. Daha sonra boğaz ağrısı, burunda tıkanıklık ve akıntı ile öksürükten oluşan solunum yolu bulguları ortaya çıkar. Gribin tedavisinde antibiyotiklere kesinlikle yer yoktur. Bol sıvı alınması, istirahat ve burun tıkanıklığını hafifletecek; serum fizyolojik spreyleri kullanılması tavsiye edilir.Soğuk algınlığı çoğunlukla griple karıştırılır ancak gripten farklı olarak daha hafif seyirli bir tablo çizer. Soğuk algınlığı ile çoğu zaman koyu kıvamlı bir burun akıntısı görülür. Gripte olduğu gibi antibiyotik önerilmez.10-14 gün süreyle düzelme görülmeyen burun akıntısı ve gündüz öksürükleri, ateş, baş ağrısı gibi belirtilerle ortaya çıkar. Tedavide uzun süreli antibiyotik kullanılır.Farenjit tanısı koyarken, klinik bulguların yanında uygun laboratuvar testlerinin (boğaz kültürü) de yapılması gerekir. Boğaz kültüründe; A grubu streptokok veya farenjite yol açtığı bilinen başka bakteriler saptanmadığında antibiyotik tedavisi verilmez. Hastalık taşıyan çocuklar, tedaviye başlandıktan en az 24 saat sonrasına kadar okul ya da bakımevinden uzak tutulmalıdır.Büyük çocuklarda ateş, kulak ağrısı, soğuk algınlığı bulguları görülürken, küçük çocuklarda ateş, huzursuzluk, iştahsızlık, kulak ile oynama gibi bulgular verebilir. Kesin tanı için doktora gidilmelidir.İshal; ateş, bulantı-kusma, halsizlik, iştahsızlık gibi belirtilerle birlikte görülür. Çeşitli virüs, bakteri ve parazitler ishal etkeni arasında yer alır. İshal ile karşılaşıldığında, bol sıvı tüketilmelidir.Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği aşıları yaptırın.Çocuklarınızı mevsim normallerine göre giydirin.Kreş menüsünü inceleyin. Eksik besin öğelerini evde tamamlayarak çocuğunuzun her besin grubundan almasını sağlayın.Hasta çocukları kreşe göndermeyin. Velilerle konuşarak tüm ailelerin aynı yöntemi izlemesini sağlayın.Kış hastalıklarından korunma yollarından biri temizlik kurallarına dikkat etmektir. Çocuklara en az 20 saniye sabun ve su ile ellerini yıkaması gerektiği öğretilmeli ve eğitmenleri tarafından gün içinde sıkça ellerin yıkanması sağlanmalıdır.Öğrenciler ve personel, öksürür veya hapşırırken ağız ve burunları bir kağıt mendille kapatılmalıdır.Sınıflar sık havalandırılmalı; temas yüzeyleri sabun ve deterjanla günlük temizlenmelidir.Düzenli probiyotik kullanımının hastalıkları azaltıcı etkisinin olduğunu gösteren yayınlar mevcuttur. Kefir, yoğurt gibi probiyotik içerikte besinleri sık tüketmek için çocukları özendirin.