Büyüme hormonu salgılanırken uyumak önemli!

Uluslararası Balkan Üniversitesi'nin konferans salonunda yüzlerce öğrenciyle bir araya gelen Dr. Ender Saraç sağlıklı, genç ve mutlu hayatın formüllerini anlattı. Konferans öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Dr. Saraç, modern yaşamın stres başta olmak üzere insanların sağlığını kötü yönde etkilediğini söyledi.

Günümüz dünyasında insanların sağlıklı yaşam için kendilerine bakması gerektiğine dikkat çeken Saraç, "Genç veya orta yaşlarda kendimizle ilgilenmeliyiz. İlk olarak obeziteyle mücadele edip, GDO'lu ve işlenmiş gıdalardan uzak durmalıyız" dedi.

SAĞLIKLI UYKU İÇİN BOŞ MİDEYLE UYUMAK ÖNEMLİ

Egzersiz ve sporun hayatın bir parçası olması gerektiğini söyleyen Saraç uykunun öneminin de altını çizdi. Saraç; "Özellikle 01.30'dan sonra uykuda olmamız büyük önem taşıyor. Çünkü büyüme hormona gecenin bu zamanında salgılanıyor. Boş mideyle uyumak da daha sağlıklı" diye konuştu.

KALBİNİZ MUTLU DEĞİLSE VÜCUDUNUZ SAĞLIKSIZ

Pozitif düşünme ve sevginin de önemine vurgu yapan Saraç, "En iyi vitaminleri alabilir, en iyi sporları yapabilirsiniz. En iyi sağlık hizmetinden faydalanıp, en sağlıklı yemekleri yeseniz de kalbiniz mutlu değilse, yüzünüz gülmüyorsa bunlar hiçbir işe yaramaz. O yüzden kendinizi sevin" dedi.

Üsküp'te konferans veren Saraç, bölge mutfağı hakkında da konuştu. Saraç; Balkan mutfağının zengin olduğunu belirtti ve özellikle bölgedeki peyniri "dünyanın en güzel peyniri" olarak nitelendirdi. Saraç daha sonra kendisini dinlemeye gelenlerle sağlıklı yaşam ve genç kalmanın sırlarını anlattı.