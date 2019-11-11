Diyabet ile ilgili bilmeniz gereken 7 gerçek

Diyabet yani şeker hastalığı, vücudun hücrelerinin kan şekerini uygun şekilde kullanamaması sonucu, kanda şeker yüksekliği ile giden kronik ve ilerleyici bir hastalık olarak tanımlanmaktadır. İnsülin eksikliğinde veya etkisizliğinde şeker hastalığı ortaya çıkmaktadır. Bu durumda kandaki şekerin hücrelere girişinde problem olmakta ve kandaki şeker düzeyi yükselmektedir. Kanda bulunan yüksek düzeydeki şekerin toksik etkisi damarlara zarar verirken, hücrelerin şekersiz kalması da hücre açlığına yol açmaktadır.

25 YIL SONRA 629 MİLYON KİŞİNİN DİYABET HASTASI OLMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF) verilerine göre; dünyada diyabetli hasta sayısı 2000 yılında 151 milyon iken, 2017'de bu sayının 425 milyona yükseldiği görülmektedir. 2045 yılında da bu rakamın 629 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir. Türkiye'de ise diyabet sıklığı erişkinlerde 1997'de yüzde 7,2 iken, 2010'da bu oranın yüzde 13,7 'ye çıktığı görülmektedir.

GEÇ İYİLEŞEN YARALAR DİYABETİN HABERCİSİ OLABİLİR!

Ağız kuruluğu, gece sık idrara çıkma, çok yemek yeme, açlık hissi, yorgunluk, kontrolsüz diyabetlerde kilo kaybı, geç iyileşen yaralar, bulanık görme ve ayaklarda yanma diyabetin belirtileri arasında yer almaktadır. Bununla birlikte obezite, sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam Tip 2 diyabet için en önemli risk faktörlerini oluşturmaktadır. Aile öyküsü, yani genetik geçişin de risk faktörleri arasında bulunduğu unutulmamalıdır.

DİYABET VARLIĞI FARKLI YÖNTEMLERLE TESPİT EDİLEBİLİR

Normalde açlık kan şekeri değerinin 70 -100 arasında, tokluk kan şekerinin de en fazla 140 değerinde olması gerekmektedir. Diyabet varlığı birkaç farklı yöntemle belirlenebilmektedir. Açlık kan şekeri 126'dan yüksekse ve bu iki kez teyit edilebiliyorsa hastaya Tip 2 diyabet teşhisi konulabilmektedir. Bununla birlikte bulguları olan hastada anlık ölçülen şekerin 200'ün üzerinde çıkması durumunda ve 75 gram glukoz şeker yüklemesi yapılarak diyabetin tanısı konulabilmektedir. Özellikle gizli şekeri saptamak için şeker yükleme testi yapılmaktadır.

DİYABET HASTALARINDA KALP VE DAMAR HASTALIKLARI SIK GÖRÜLÜYOR

Diyabetin vücutta yol açtığı hasarlar makrovasküler ve mikrovasküler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Makrovasküler hasarlar büyük damarlardaki sertleşme durumu ile birlikte kalp krizi, inme ve periferik arter hastalıkları denilen en çok da bacak damarlarında tıkanıklıkla kendini göstermektedir. Şeker hastası olan biri aynı zamanda potansiyel kalp ve damar hastası olarak da görülmektedir. Mikrovasküler yani küçük damarlarda meydana gelen hasarlar ise göz, böbrek ve sinirleri etkilemektedir. Bu durum görme kaybı, böbrek yetmezliği, ayaklarda his kaybı, ağrılı uyaranlara tepkisizlik, travmalara ve yaralara neden olabilmektedir.

DİYABET KANSER RİSKİNİ ARTIRIYOR

Diyabet hastalarında kanser görülme sıklığında artış yaşanmaktadır. Diyabet ile ilgili pankreas başta olmak üzere özellikle meme, rahim ve karaciğer gibi kanser çeşitlerinde artış tespit edilmiştir.

AİLESİNDE DİYABET ÖYKÜSÜ OLANLAR KONTROLLERİNİ 40 YAŞINDAN ÖNCE YAPTIRMALI

Şeker hastalığında aile öyküsü yani genetik geçiş büyük önem taşımaktadır. Annede Tip 2 diyabet olduğu durumlarda çocukta da ilerleyen yaşlarında Tip 2 diyabet görülme riski artmaktadır. Hem anne hem babada Tip 2 diyabet olması durumunda ise bu ihtimal daha fazla yükselmektedir. Normal şartlarda 40 yaşından sonra herkesin açlık kan şekerini ölçtürmesi tavsiye edilmektedir. Ancak ailesinde diyabet hikayesi olanlarda bu kontrol, daha erken yaşlara çekilmelidir.

YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİĞİ İLE DİYABETİN ÖNÜNE GEÇEBİLİRSİNİZ

Çocukluk çağındaki 'Tip 1 diyabet' maalesef önlenebilir bir sağlık sorunu değildir ama yetişkinlerde görülen 'Tip 2 diyabet' önlenebilen bir hastalıktır. Diyabeti önlemek için hastalığı insülin direnci ve hatta pre-diyabet denilen daha gizli şeker aşamasındayken tespit edilmesi gerekmektedir. Diyabetin tedavisinde öncelikli koşul, yaşam tarzı değişikliğidir.Uygun bir beslenme programı hazırlanarak, hareketli bir yaşama geçilmesi sağlanmalıdır.İlaç tedavileri ise hastanın kan şekerinin seviyesine, hastalığın düzeyine göre değişmektedir. Diyabet süresi uzun ve kontrolü güç hastalarda ağızdan alınan ilaçların yetersizliği ya da hastanın ilaçları tolere edememesi gibi durumlarda tedaviye insülin de eklenebilmektedir. Bununla birlikte obezite ve diyabet cerrahisi de seçilmiş hasta gruplarında faydalı olabilmektedir.