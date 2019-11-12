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Aynaya bakınca kulaklarını kapatıyor

Kahramanmaraş’ta dünyada çok nadir görülen Goldenhar sendromuyla doğan 4 yaşındaki Yiğit'in kulaklarından estetik ameliyat olabilmesi için 180 bin lira gerekiyor. Anne Elife Baltacı, kalp rahatsızlığı da tespit edilen oğlunun ameliyatı için yardım bekliyor.

İHA Sağlık
Giriş Tarihi: 12.11.2019 10:24 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019 10:30
Aynaya bakınca kulaklarını kapatıyor

Kahramanmaraş'ta dünyada çok nadir görülen "Goldenhar" sendromuyla doğan 4 yaşındaki Yiğit'in kulaklarından estetik ameliyat olabilmesi için 180 bin lira gerekiyor. Anne Elife Baltacı, oğlunun farkına vardığını belirterek, "Aynada kendine bakarken kulaklarını kapatıyor" dedi. Kahramanmaraş'ta yaşayan Alper (28) ve Elife Baltacı'nın (22) tek çocukları Yiğit Tuğra Baltacı, 4 yıl önce kalp hastası ve 'goldenhar' sendromlu olarak dünyaya geldi. Ailesi tarafından birçok kez doktora götürülen Baltacı'nın, iki kulağının da ameliyatla düzeltilmesi için 180 bin liraya ihtiyaç olduğu öğrenildi.

Elife Baltacı, oğlunun artık büyüdüğünü ve aynaya baktığında kulaklarından rahatsız olduğunu belirterek, "Gaziantep'e götürdük plastik cerrahi doktoru Muğla'ya gitmiş. Antalya'ya 3 kere gittik geldik. Muayenedeki doktor ile telefon aracılığıyla görüşebiliyorum ve muayene ücreti 600 lira. Artık çocuk farkına vardı kulaklarını çekiyor, aynada kendine bakarken kulaklarını kapatıyor" diye konuştu.

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Aynaya bakınca kulaklarını kapatıyor
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