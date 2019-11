Kereviz ve balkabağı kabızlığı önler

BUGÜN NELER OLDU

Sonbahardan kışa geçiş ayı olan Kasım ile birlikte çıkan mevsim sebzelerinin hem dayanıklılık süresi uzundur, hem de mevsim geçişinde bağışıklığı kuvvetlendirici etkisi vardır. Bu sebzelerin ortak özelliklerinden biri de uzun süreli tokluk sağlamalarıdır. Uzman Diyetisyen Müge Güzey Akansel, Kasım ayı sebzeleri hakkında bilgiler verdi…Brüksel lahanası; kemik, kalp sağlığı ve beyin fonksiyonlarının devamlılığında büyük rol oynayan K vitamininden oldukça zengindir. Magnezyum ve potasyum oranının yüksek olması tansiyon düşürücü etki yaratırken, antioksidan özelliği olan A ve C vitaminlerini de yüksek oranda içererek bağışıklığı destekler. İçeriğinde bulunan alfalipoik asit sayesinde insülin duyarlılığını artırarak kan şekerinin düzenlenmesini sağlar. İnsülin direnci ya da diyabet hastalığı olanların rahatlıkla tüketebileceği bir sebzedir.A vitamininin öncü maddesi, aynı zamanda antioksidan özelliği olan beta karoten bakımından zengindir. Bu vitamin, özellikle göz sağlığı ve immün sistemin desteklenmesinde büyük role sahiptir. 1 orta boy havuç, günlük A vitamini ihtiyacının neredeyse tamamını karşılar. A vitamini yağda eriyen bir vitamin olduğu için havucu yağ ile tüketmek bu vitaminden vücudumuzun yararlanma oranını artırır.Soğuk havalarda dayanıklı olan ve hava soğudukça tatlılaşan bir sebzedir. C vitamini ve potasyum oranı oldukça yüksektir. Potasyum oranının yüksek olması, kan basıncının düşürülmesini sağlasa da bu özelliğinden yararlanmak için şalgamı tuzsuz tüketmek gerekir. Hazır şalgam sularının tuz oranının yüksek olduğu unutulmamalı. Hipertansiyon hastaları, hazır şalgam suyu tüketiminden kaçınmalı.Folat, potasyum ve K vitamininin iyi kaynağıdır. Lif oranı oldukça yüksek olan kereviz, bağırsak hareketlerinin artmasını sağlayarak kabızlığa iyi gelirken, aynı zamanda tokluk süresini de uzatır.Beta karoten bakımından zengindir. Vücuttaki A vitamini miktarını artırır; böylece göz sağlığı, deri sağlığı ve bağışıklık sistemini destekler. A vitamini gibi antioksidan etkisi olan C vitaminini de yüksek miktarda içerir. Balkabağının lif oranı çok yüksektir; tokluk sağlar ve kandaki kolesterolü düşürmeye yardımcı olur ve bağırsak hareketlerini artırarak kabızlığı önler. Balkabağı, mineral yönünden de oldukça zengindir; kalsiyum, magnezyum fosfor içeriğiyle kemik sağlığının korunmasına yardımcı olur.Lif içeriği yüksek bir sebzedir, çabuk tokluk sağlar. C vitamininden zengindir, bu sayede bağışıklığı güçlendirmede etkilidir. Karnabaharda bulunan flavonoidler, bu sebzenin antikanserojen olmasını sağlar.B, C vitaminleri ve potasyumdan zengindir. Enerji değeri düşük ve tok tutma süresi uzun olduğu için diyetlerde rahatlıkla tüketilebilir.