Çocuklarda geçmeyen öksürüğe dikkat!

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mine Başıbüyük, öksürüğe neden olabilen sebepleri belirterek aileleri uyardı. Başıbüyük, öksürüğün akciğerleri koruyan ve temizleyen gerekli bir refleks olduğuna dikkati çekerek "Çocuklarda psikojenik durumlar, reflü, alerjik durumlar, baharatlı ve sert parçalı yiyecekler, geniz akıntısı, alt ve üst solunum yolu enfeksiyonları, yabancı cisim aspirasyonları, kalp hastalıkları gibi birçok sebep öksürüğe yol açabilir. Aileden alınan ayrıntılı hikaye, fizik muayene ve gerekli görülen tetkikler ile öksürüğün sebebi ortaya çıkarılabilir" bilgisini verdi.

"UYKUDA DEVAM EDİYORSA DİKKAT"

Günde ortalama 10-11 kez öksürüğün normal olduğunu belirten Başıbüyük "Çocuklarda ani ortaya çıkan, morarmanın eşlik ettiği, hızlı nefes alıp verme, solunum sıkıntısı, balgamlı, havlar tarzda, egzersizle artan, sabah daha belirgin olan, uykuda kaybolmayan, ateş ve kilo kaybının eşlik ettiği öksürük durumunda mutlaka doktora başvurulmalı" ifadelerini kullandı.

"NÖROLOJİK RAHATSIZLIKLAR"

Başıbüyük, kısa süreli çok şiddetli olmayan öksürüklerin genellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı olduğuna işaret ederek şöyle devam etti:

"Öksürük dört haftadan uzun sürerse kronik öksürük olarak tanımlanır. Öksürük kronikleştiğinde alerjik durumlar, reflü, kronik akciğer ve kalp hastalıkları, nörolojik rahatsızlıklar araştırılmalı. Çocukların sigara maruziyeti de mutlaka sorgulanmalı. Sigara dumanına maruz kalan çocuklarda öksürük sık görülür, astım ve kronik akciğer hastalıklarına yol açabileceği de akılda tutulmalı. Uykuda kaybolan, gürültülü ve garip öksürükler muayene ve tetkik sonuçları normalse psikojenik olabilir. Ateş ve kilo kaybının eşlik ettiği kronik öksürüklerde tüberküloz (verem) hastalığı kan, PPD deri testi ve akciğer filmi ile araştırılmalı."

"BAL VE ZENCEFİL HERKES İÇİN FAYDALI DEĞİL"

Öksürük tedavisinde su tüketiminin önemine değinen Başıbüyük, şu tavsiyelerde bulundu: "Öksürüğün semptomatik tedavisinde su tüketimi artırılmalı, bir yaş üstü çocuklara bal verilebilir. Bal ve zencefil karışımı da alerjisi olmayan çocuklara verilebilir. Yine ıhlamur, adaçayı ve kekik gibi bitki çayları da öksürüğü rahatlatır. Balgamlı öksürükte bakteriyel enfeksiyon varlığında antibiyotik tedavisi, balgam sökücü ve hava yolları genişletici ilaçlar kullanılabilir. Astım ve bronşiolit gibi hava yollarını daraltan durumlarda hava yolu genişletici inhaler tedaviler fayda sağlar. Alerji saptanan hastalarda antihistaminik gibi alerji ilaçları kullanılabilir. Burun tıkanıklığı varsa deniz suyu ile burun temizliği yapılmalı. Sık geniz akıntısı olan çocuklarda geniz eti büyümesi olabileceği unutulmamalı ve kulak burun boğaz uzmanının kontrolü de istenmeli. Reflüsü olan çocuklarda gece beslenmesi uygun olmaz, anti reflü ve antiasit ilaçlar kullanılabilir. Reflüyü artıran kızartma, çok yağlı yiyecekler, çikolata ve çay çocuklara verilmemeli, beslendikten hemen sonra yatırılmamalı."