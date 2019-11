Öğrenciler sağlıklı beslenmeyi ‘Böbrek Dede’den öğrenecek

Dünyada her 10 kişiden biri böbrek hastalıkları riski ile karşı karşıya. Ülkemizde ise her 7 kişiden biri. Ülkemizdeki 3 milyondan fazla obezite hastasının 1,8 milyonu ise 18 yaş altı çocuklar. Durum böyle olunca TBV Başkanı Timur Erk, yani öğrencilerin 'Böbrek Dede'si kolları sıvadı. "Bir deprem dede, bir toprak dede duyardık. Şimdi çocukların bir de böbrek dedesi oldu" diyen Erk, "Yılların getirdiği deneyim ve bilgi birikimimi, başta çocuklar olmak üzere tüm kamuoyu ile paylaşacağım. Gerektiğinde tatlı – sert, gerektiğinde esprili, zorlayıcı değil teşvik edici, eleştirel, yasaklayıcı değil yönlendirici, halkın içinden, bilime değer veren, kanıta dayalı üslup ile her zaman göreve hazır olacağız" dedi.

Eğitim için gittiği okullarda kendisini gören öğrencilerin 'Böbrek Dede' diye tezahürat yaptıklarını söyleyen Erk "Benim katkım dışında gelişti bu süreç. TBV benim çocuğumdur, sizlerle birlikte 35 yıldır çok güzel işler yapıyoruz. Böbrek sağlığını korumak adına çok daha da güzel işlere de imza atacağımıza inancım büyük. Ayrıca bugüne kadar 9 yıllık eğitim sürecinde çok güzel işler yaptık ve son zamanlarda yapmış olduğumuz yeni sistemde 'eğitmenlerin eğitimi'ne başladık. Bu konuda da çok daha geniş alana yayılarak eğitimlerimize devam edeceğiz" dedi.

TBV tarafından ilk ve orta öğretim çağındaki çocuklara armağan edilecek kitapçıkları da anlatan Erk "Öğrencilerin anlayacağı dilde, böbreklerimiz ve onların korunması hakkında bilgilerden, sağlıklı beslenmeye, hareketli yaşamdan, aşırı tüketilen tuz ve şekerin zararlarına ve hijyene kadar, birçok konuda görsel ve yazılı bilgiler yer alacak. Ben "Böbrek Dede" karakteri ile bütünleşerek, onun koruyucu, rehberlik edici, eğitici kimliğinde çocukları kucaklayacağım. 82 milyon nüfusta 3 milyon obez nüfus varsa ve bu 3 milyonunda 1.8 milyonu çocuk yaşında ise bu konuyu önemsek gerekiyordu. Üzerinden büyük emeklerimiz olan ve 3 bakanlığın ortak kararıyla yürürlüğe sokulması hedeflenen 'okul gıdası' çalışması, kantincilerin girişimi sonucu maalesef ertelendi. Bu konudan büyük üzüntü duyuyorum. Tuz konusunda neticeye vardık, Sağlık Bakanlığının yapmış olduğu 5 yıllık eylem planı ile günlük tuz tüketimi 18 gramlardan 10 grama indi. Fakat maalesef aynı başarıyı şekerde sağlayamıyoruz, şeker farklı bir boyut. Üreticiler çok daha büyük bir baskı oluşturabiliyor" dedi.