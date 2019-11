Şeker hastalığı belirtileri nelerdir? Şeker hastalığına ne iyi gelir?

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre şeker hastalığı, dünyada her 12 kişiden 1'ini etkiliyor. Bununla birlikte şeker hastalarının yalnızca yarısına hastalık tanısı konuyor. Her iki şeker hastasından birinin hayatına, hastalığından habersiz bir şekilde devam etmesi, şeker hastalığı belirtileri konusundaki bilgi eksikliğini açık bir şekilde ortaya koyuyor. Tip 1 ve tip 2 olmak üzere belirgin iki tipi bulunan şeker hastalığının belirtileri nelerdir? Şeker hastalığı nasıl anlaşılır? İşte diyabet hastalığı ile alakalı bilinmesi gerekenler…

ŞEKER HASTALIĞI NEDİR?

Besinler, vücudumuzun işlevlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirmek üzere ihtiyaç duyduğu başlıca yakıt olan glukoza dönüşmek üzere bağırsaklarımızda parçalanır. Bağırsaklarda parçalanan besinlerden elde edilen glukoz, insülin aracılığıyla hücrelerin içerisine taşınır. İnsülin eksikliği halinde ise glukoz, hücrelere taşınamaz. Taşınamayan glukozun kandaki varlığı artar. Bu da kan şekerinin yükselmesine, yani şeker hastalığına sebep olur.

ŞEKER HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Şeker hastalığının belirtileri, tip 1 ve tip 2 belirtileri olmak üzere iki başlık altında değerlendirilir. Şeker hastalığına bağlı olarak ortaya çıkan belirtiler, yavaş yavaş kendilerini gösterir.

Tip 1 şeker hastalığının başlıca belirtileri:

Ağız kuruluğu

Süreklilik gösteren susuzluk hissi

Sık idrara çıkma

Yorgunluk ve halsizlik

Sık sık acıkma

Sebebi açıklanamayan kilo kaybı

Bulanık görme

Ellerde ve ayaklarda hissizlik

Uyuşma ve karıncalanma

Tip 2 şeker hastalığının başlıca belirtileri:

Sürekli su içme isteği

Açlık hissi

Yaraların geç iyileşmesi

Cildin kuru ve kaşıntılı bir hal alması

Sık idrara çıkma

Ağız kuruluğu

Sık sık enfeksiyon gelişmesi

Eller ve ayaklarda hissizlik

ÇOCUKLARDA ŞEKER HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Çocuklarda kan şekeri yüksekliğinden şüphe duyularak doktora başvurmak için aşağıdaki belirtilerin gözlemlenmesi yeterlidir:

Sürekli susama hissi / ağız kuruluğu

Çok ve sık idrar yapma

İştah artması

Gece idrara çıkma

Kolay yorulma

Halsizlik

Derslerde başarısızlık

Karın ağrısı

Nefesin kokması

ŞEKER HASTALIĞININ TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Şeker hastalığının tedavi yöntemleri, hastalığına türüne göre belirlenir. Tip 1 diyabet hastalarının tedavi sürecinde insülin tedavisi ile birlikte tıbbi beslenme tedavisi uygulanır. Hastanın uygulaması gereken diyet programı doktor tarafından belirlenir. Tedavi sürecinde doktorun önerisi ve bilgisi dahilinde hareket etmek oldukça elzemdir. Hastaya uygulanacak insülin tedavisinde ise doz, besinlerin içerdiği karbonhidrat miktarına göre doktor tarafından ayarlanır.

Tip 2 diyabet hastalarının tedavisinde öncelikle hastanın beslenme düzeni kontrol altına alınır. Beslenme düzenine yönelik yürütülen tedavi süreci, hücrelerdeki insüline karşı duyarlılığı ve insülin hormonu salınımını artırmaya yönelik planlanır.

ŞEKER HASTALIĞI NASIL GEÇER?

Uzmanlar, şeker hastalığı tedavi sürecinde beslenmenin önemli bir yer kapladığının altını çiziyor. Hastalığın kontrol altına alınabilmesi için mutlaka doktor tarafından uygulanması önerilen diyet listesine harfiyen uyulmalıdır. Bilinçsiz bir şekilde tüketilen besinler kan şekerinin hızlı bir şekilde yükselmesine sebep olabilir.

Şeker hastalığına ne iyi gelir sorusunu yanıtlayan uzmanlara göre, şeker hastalarının beslenme düzenlerinde dikkat etmeleri gerekenler aşağıdaki gibi listelenir:

Şeker hastalarına günde en az 3 öğün tüketmeleri önerilir.

Beyaz ekmek yerine çavdar, tam tahıl ya da yulaf ekmeği tüketilmelidir.

Kuru baklagil tüketilmesi önerilir.

Şeker hastalığına iyi gelen bitkilerin pişirilerek tüketilmesi gerekir.

Şeker hastalarına bol su tüketmeleri, egzersiz yapmaları, ayak sağlıklarına dikkat etmeleri, ciltlerinin kurumasını engellemeleri, stresten uzak durmaları önerilir.