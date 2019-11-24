Şeker hastalığı belirtileri nelerdir? Şeker hastalığına ne iyi gelir?

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre şeker hastalığı, dünyada her 12 kişiden 1'ini etkiliyor. Bununla birlikte şeker hastalarının yalnızca yarısına hastalık tanısı konuyor. Her iki şeker hastasından birinin hayatına, hastalığından habersiz bir şekilde devam etmesi, şeker hastalığı belirtileri konusundaki bilgi eksikliğini açık bir şekilde ortaya koyuyor. Tip 1 ve tip 2 olmak üzere belirgin iki tipi bulunan şeker hastalığının belirtileri nelerdir? Şeker hastalığı nasıl anlaşılır? İşte diyabet hastalığı ile alakalı bilinmesi gerekenler…
Besinler, vücudumuzun işlevlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirmek üzere ihtiyaç duyduğu başlıca yakıt olan glukoza dönüşmek üzere bağırsaklarımızda parçalanır. Bağırsaklarda parçalanan besinlerden elde edilen glukoz, insülin aracılığıyla hücrelerin içerisine taşınır. İnsülin eksikliği halinde ise glukoz, hücrelere taşınamaz. Taşınamayan glukozun kandaki varlığı artar. Bu da kan şekerinin yükselmesine, yani şeker hastalığına sebep olur.
Şeker hastalığının belirtileri, tip 1 ve tip 2 belirtileri olmak üzere iki başlık altında değerlendirilir. Şeker hastalığına bağlı olarak ortaya çıkan belirtiler, yavaş yavaş kendilerini gösterir.
Tip 1 şeker hastalığının başlıca belirtileri:
Tip 2 şeker hastalığının başlıca belirtileri:
Çocuklarda kan şekeri yüksekliğinden şüphe duyularak doktora başvurmak için aşağıdaki belirtilerin gözlemlenmesi yeterlidir:
Şeker hastalığının tedavi yöntemleri, hastalığına türüne göre belirlenir. Tip 1 diyabet hastalarının tedavi sürecinde insülin tedavisi ile birlikte tıbbi beslenme tedavisi uygulanır. Hastanın uygulaması gereken diyet programı doktor tarafından belirlenir. Tedavi sürecinde doktorun önerisi ve bilgisi dahilinde hareket etmek oldukça elzemdir. Hastaya uygulanacak insülin tedavisinde ise doz, besinlerin içerdiği karbonhidrat miktarına göre doktor tarafından ayarlanır.
Tip 2 diyabet hastalarının tedavisinde öncelikle hastanın beslenme düzeni kontrol altına alınır. Beslenme düzenine yönelik yürütülen tedavi süreci, hücrelerdeki insüline karşı duyarlılığı ve insülin hormonu salınımını artırmaya yönelik planlanır.
Uzmanlar, şeker hastalığı tedavi sürecinde beslenmenin önemli bir yer kapladığının altını çiziyor. Hastalığın kontrol altına alınabilmesi için mutlaka doktor tarafından uygulanması önerilen diyet listesine harfiyen uyulmalıdır. Bilinçsiz bir şekilde tüketilen besinler kan şekerinin hızlı bir şekilde yükselmesine sebep olabilir.
Şeker hastalığına ne iyi gelir sorusunu yanıtlayan uzmanlara göre, şeker hastalarının beslenme düzenlerinde dikkat etmeleri gerekenler aşağıdaki gibi listelenir: