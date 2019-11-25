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Tip 1 ve tip 2 nelerdir? Şeker hastalığına ne iyi gelir?

Günümüzün en yaygın sorunlarından biri olan diyabet hastalığının birçok farklı nedeni bulunur. Diyabet sebebiyle kandaki glikoz seviyesi oldukça yükselir. Metabolizmanın etkilenmesi ile birlikte vücut, glikoz seviyesini koruyamaz. Bunun nedeni ise vücudun yeteri kadar insülin üretememesi, ememesi olur. Özellikle yetişkin kişileri etkileyen diyabet obezite hastası çocuklarda da görülür. Obezite, genetik etkenler ve otoimmün tepki, virüs, beslenme alışkanlıkları gibi faktörlere bağlı olarak ortaya çıkan şeker hastalığının belirtileri nelerdir? Şeker hastalarının hangi meyveleri, sebzeleri yemesi, hangilerini yememesi gerekir? İşte şeker hastalığı ile ilgili merak edilen detaylar…

Giriş Tarihi: 25.11.2019 09:13 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019 09:14
Tip 1 ve tip 2 şeker hastalığı belirtileri nelerdir? Şeker hastalığına ne iyi gelir?

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre şeker hastalığı, dünyada her 12 kişiden 1'ini etkiliyor. Bununla birlikte şeker hastalarının yalnızca yarısına hastalık tanısı konuyor. Her iki şeker hastasından birinin hayatına, hastalığından habersiz bir şekilde devam etmesi, şeker hastalığı belirtileri konusundaki bilgi eksikliğini açık bir şekilde ortaya koyuyor. Tip 1 ve tip 2 olmak üzere belirgin iki tipi bulunan şeker hastalığının belirtileri nelerdir? Şeker hastalığı nasıl anlaşılır? İşte diyabet hastalığı ile alakalı bilinmesi gerekenler…

ŞEKER HASTALIĞI NEDİR?

Besinler, vücudumuzun işlevlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirmek üzere ihtiyaç duyduğu başlıca yakıt olan glukoza dönüşmek üzere bağırsaklarımızda parçalanır. Bağırsaklarda parçalanan besinlerden elde edilen glukoz, insülin aracılığıyla hücrelerin içerisine taşınır. İnsülin eksikliği halinde ise glukoz, hücrelere taşınamaz. Taşınamayan glukozun kandaki varlığı artar. Bu da kan şekerinin yükselmesine, yani şeker hastalığına sebep olur.

ŞEKER HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Şeker hastalığının belirtileri, tip 1 ve tip 2 belirtileri olmak üzere iki başlık altında değerlendirilir. Şeker hastalığına bağlı olarak ortaya çıkan belirtiler, yavaş yavaş kendilerini gösterir.

Tip 1 şeker hastalığının başlıca belirtileri:

  • Ağız kuruluğu
  • Süreklilik gösteren susuzluk hissi
  • Sık idrara çıkma
  • Yorgunluk ve halsizlik
  • Sık sık acıkma
  • Sebebi açıklanamayan kilo kaybı
  • Bulanık görme
  • Ellerde ve ayaklarda hissizlik
  • Uyuşma ve karıncalanma

Tip 2 şeker hastalığının başlıca belirtileri:

  • Sürekli su içme isteği
  • Açlık hissi
  • Yaraların geç iyileşmesi
  • Cildin kuru ve kaşıntılı bir hal alması
  • Sık idrara çıkma
  • Ağız kuruluğu
  • Sık sık enfeksiyon gelişmesi
  • Eller ve ayaklarda hissizlik

ÇOCUKLARDA ŞEKER HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Çocuklarda kan şekeri yüksekliğinden şüphe duyularak doktora başvurmak için aşağıdaki belirtilerin gözlemlenmesi yeterlidir:

  • Sürekli susama hissi / ağız kuruluğu
  • Çok ve sık idrar yapma
  • İştah artması
  • Gece idrara çıkma
  • Kolay yorulma
  • Halsizlik
  • Derslerde başarısızlık
  • Karın ağrısı
  • Nefesin kokması

ŞEKER HASTALIĞININ TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Şeker hastalığının tedavi yöntemleri, hastalığına türüne göre belirlenir. Tip 1 diyabet hastalarının tedavi sürecinde insülin tedavisi ile birlikte tıbbi beslenme tedavisi uygulanır. Hastanın uygulaması gereken diyet programı doktor tarafından belirlenir. Tedavi sürecinde doktorun önerisi ve bilgisi dahilinde hareket etmek oldukça elzemdir. Hastaya uygulanacak insülin tedavisinde ise doz, besinlerin içerdiği karbonhidrat miktarına göre doktor tarafından ayarlanır.

Tip 2 diyabet hastalarının tedavisinde öncelikle hastanın beslenme düzeni kontrol altına alınır. Beslenme düzenine yönelik yürütülen tedavi süreci, hücrelerdeki insüline karşı duyarlılığı ve insülin hormonu salınımını artırmaya yönelik planlanır.

ŞEKER HASTALIĞI NASIL GEÇER?

Uzmanlar, şeker hastalığı tedavi sürecinde beslenmenin önemli bir yer kapladığının altını çiziyor. Hastalığın kontrol altına alınabilmesi için mutlaka doktor tarafından uygulanması önerilen diyet listesine harfiyen uyulmalıdır. Bilinçsiz bir şekilde tüketilen besinler kan şekerinin hızlı bir şekilde yükselmesine sebep olabilir.

Şeker hastalığına ne iyi gelir sorusunu yanıtlayan uzmanlara göre, şeker hastalarının beslenme düzenlerinde dikkat etmeleri gerekenler aşağıdaki gibi listelenir:

  • Şeker hastalarına günde en az 3 öğün tüketmeleri önerilir.
  • Beyaz ekmek yerine çavdar, tam tahıl ya da yulaf ekmeği tüketilmelidir.
  • Kuru baklagil tüketilmesi önerilir.
  • Şeker hastalığına iyi gelen bitkilerin pişirilerek tüketilmesi gerekir.
  • Şeker hastalarına bol su tüketmeleri, egzersiz yapmaları, ayak sağlıklarına dikkat etmeleri, ciltlerinin kurumasını engellemeleri, stresten uzak durmaları önerilir.

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