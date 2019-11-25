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Ofis Çalışanlarına Sağlıklı Atıştırmalık Önerileri!

Ofiste uzayan çalışma saatleri, akşamları eve giderken trafiğin tıkalı olması öğün atlamaya neden oluyor ve sağlıklı olup olmadığını göz etmeksizin bir şeyler atıştırma ihtiyacı hissettiriyor. Bu atıştırmalıklar da çoğunlukla karbonhidrat, şeker ve yağdan zengin besinlerden oluşuyor. Bu besinleri ana ya da ara öğün yerine tüketmek kilo alımını beraberinde getiriyor. Beslenme ve 'nden Dyt. , atıştırmalık tüketirken yapılan yanlışlar hakkında bilgi verdi.

Giriş Tarihi: 25.11.2019 16:17 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019 17:35
Ofis Çalışanlarına Sağlıklı Atıştırmalık Önerileri!

İnsanların modern hayatın getirdiği stresi üzerlerinden atmak için kullandığı yollardan biri de atıştırmaktır. Ancak bir şeyler atıştırmak artık pek çok insan için gün içinde olmazsa olmazlardan haline gelmiş durumdadır. Ofislerde tüketilen bol şekerli ve basit karbonhidrat içeren abur cuburlardan, iş çıkışı arkadaşlarla buluşulunca yenilen yağlı kızartmalar karşı konulamaz boyuta ulaşmış durumda olduğu bilinmektedir. Bunun altında şüphesiz yeme içme alışkanlıklarının bozulması yatmaktadır. Atlanan ana öğünler, ne yazık ki kişileri sağlıksız atıştırmalıklara yöneltmektedir. Öğlen ve akşam yemeklerini atlayarak atıştırmalıkları öğün yerine koymak sağlıklı beslenme kurallarına uymamaktadır.

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Ofis Çalışanlarına Sağlıklı Atıştırmalık Önerileri!
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