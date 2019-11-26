ALS ve Parkinson hastalarına müjde...

Edremit'te özel bir hastanede görev yapan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Kamil Teker, Amiyotrofik Lateral Skleroz (ALS) ve Parkinson hastalıklarının, prion enfeksiyonların neden olduğunu savunduğu bir tez çalışması hazırladı. Hastalıklarının tedavi yöntemlerinin de yer aldığı tez çalışması üniversiteler tarafından incelenmeye başlandı. Uzm. Dr. Teker, "Özellikle 3 yıl içinde başvuran hastalarda bu hastalığın tedavisi, yüzde 100 iyileşmeyle sonlanır" dedi.

Çocuk hastalıkları konusunda araştırma görevlisi olarak çalışan ve 10 yıldan bu yana yenileyici, tamamlayıcı tıpla ilgili çalışmalarda bulunan Dr. Kamil Teker, kronik hastalıklar üzerine çalışmalara başladı. ALS ve Parkinson hastalıkları üzerine yaptığı araştırmalarını arttıran Teker, bu hastalıklara prion virüslerinin yol açtığı yönünde hipotezler hazırladı. Yıllar süren çalışmaların ardından ALS ve Parkinson hastalıklarında neticeye ulaşan Teker, çalışmalarını tez haline getirerek, incelenmesi için üniversiteye gönderdi. Dr. Teker, "Kronik olarak düşündüğüm ALS ve Parkinson hastalığının tedavisi ile ilgili olarak hipotezim vardı. Bu hipotezi bilimsel verilerle destekleyecek bir tez yazdım. Bu tezi artık sahada hastalar üzerinde kullanılarak insanların bu hastalıktan kurtulması için büyük bir umut ve müjde olarak duyurmak istiyorum" dedi.

Özellikle nörodejenatif hastalıklar olarak tabir edilen kronik hastalıkların bakteri, virüs, mantar enfeksiyonlarının yanı sıra prion denilen enfeksiyonlar olduğunu kaydeden Dr. Kamil Teker, "ALS ve Parkinson hastalıklarının bir prion enfeksiyonu olduğu yönünde literatürde çalışmalarda var. Bir prion enfeksiyonu olduğu kanaatine vararak bunun tedavisiyle ilgili olarak gerek prion enfeksiyonu tedavisi gerek hastalığın neticesinde ortaya çıkan sıkıntılarını bertaraf edecek, düzeltecek bir reçete hazırladım. Bu reçetenin uygunluğuyla ilgili de, bilimsel literatürü tarayarak elde ettiğim bilgiler ışığında tez yazdım. Benim yaptığım yeni bir ilaç bulmak değil, var olan ilaçların etki mekanizmaları üzerinde çalışarak, ALS ve Parkinson hastalığını tedavisini sağlamak" diye konuştu.

HASTALIĞIN İLK 3 YILI ÖNEMLİ

ALS ve Parkinson hastalıklarının ilk 3 yılında yapılan müdahale ile yüzde 100 iyileşme sağlanabileceğini vurgulayan Dr. Kamil Teker, şu bilgileri verdi:

"Tedaviye hastalığın ilk 3 yılında başlanılması iyileşme açısından oldukça önemli. ALS ve Parkinson enfeksiyonel bir hastalık. Enfeksiyonu tedavi ettiğinizde hastalık da ortadan kalkmış oluyor. Ne kadar erken dönemde ve ne kadar az kayıpla hasta başvurursa, tedavi neticesi o kadar yüz güldürücü oluyor. Özellikle 3 yıl içinde başvuran hastalarda tedavi yüzde 100 iyileşmeyle sonlanır. ALS bir prion enfeksiyondur. Bu enfeksiyonu yok etmek için yaygın olarak kullandığımız bir antibiyotiği kullanmak suretiyle o enfeksiyonu, mikrobu yok edebiliriz. Buradaki fark hastanın tedavisi için uzun süre kullanması gerekiyor. Normalde biz enfeksiyonları tedavi etmek için bu ilaçları 10 gün ile 3 hafta arasında kullanıyoruz. Ama bu hastalıkta 45 gün kullanmak gerekiyor. Şu anda 2 üniversitede tez çalışmalarım hayvanlar üzerinde deneniyor. Bu ilaçlar yeni keşfedilen ilaçlar olmadığı için, ilaçların gönüllüler üzerinde hemen uygulanmaya geçmesinde bilimsel olarak da, pratik olarak da herhangi bir mahsur görmüyorum."