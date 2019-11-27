'Amazon kadın' Çiğdem Çakır: Ölmek istemiyorum, yaşamak istiyorum

Trabzon'da doğup, ailesiyle birlikte göç ettiği İstanbul'da yaşadıktan sonra 17 yıl önce taşındığı Manavgat'a bağlı Side'de 12'nci sınıfa giden oğluyla oturan Çiğdem Çakır, 12 yıldır kanserle mücadele ediyor. 2007 yılında göğüs bölgesinin altında fark ettiği bir kitleyi önce önemsemeyen, ardından basından duydukları ve çevresindekilerin ikna etmesiyle doktora giden Çiğdem Çakır, kanser olduğunu öğrendi. Bu bölgedeki kanserin ardından Çiğdem Çakır meme, rahim, yumurtalık, safra kesesi, lenf, boyun, kemik ve akciğer kanserlerine yakalandı. 12 yılda 9 farklı kanserle mücadele eden Çiğdem Çakır, bunlardan 7'sini yenmeyi başardı. Bu nedenle arkadaşları ve doktorlarının 'Amazon kadın' dediğini aktaran Çiğdem Çakır, halen kemik ve akciğer kanserleriyle mücadele ediyor.

Geçen ay akciğer ameliyatı olduğunu belirten Çiğdem Çakır, tedavisini Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Manavgat Devlet Hastanesi'nde sürdürdüğünü, doktorların kendisine akciğer kanserinin son evresine geldiğini ve mutlaka kemoterapi tedavisine başlanılması gerektiğini söylediğini kaydetti.

'ÖLMEK İSTEMİYORUM'

Kanserle 12 sene savaştığını söyleyen Çiğdem Çakır, "Okyanusları aştım. Hep yendim ama ne oldu, bitti. Devletin artık bana yapabileceği bir şey yok. Ben yeşil kartlıyım, devlet karşılamıyor bu ilacı. Yani vermiyor, bir şey diyemiyorum. Bu ilaç akıllı ilaç, akciğer kanserleri için. Yani, benim şifa bulmam için bu ilaç bana lazım. Açıkçası ölmek istemiyorum, yaşamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

'BEN SADECE İLAÇ İSTİYORUM'

Oğlu için yaşamak istediğini anlatırken, gözyaşlarına boğulan Çiğdem Çakır, şöyle konuştu:

"12 sene tedavi gördüm, kimseden bir şey istemedim. Devlet yaptı ama ben bittim. Ben artık sondayım. Ben sadece ilaç istiyorum. İlacımı bana versinler, para da istemiyorum kimseden. Bana desinler ki, 'al şifan bu.' İlacı, eğitim araştırma hastanesi onkoloji servisine yollasınlar. Banu hocaya versinler, ama beni bırakmasınlar. Ben bittim. Psikolojik olarak da bittim, maddi olarak da, manevi olarak da bittim. Her şeyden önce benim oğlum bitti. 7 yaşından beri o bakıyor bana. Şu anda 18 oldu, hiçbir şey görmedi, hep anne-hastane, hep anne- hastane. Bunların hepsini doktorlarımız da biliyor. İlaç ya, sadece ilaç. Yardım istiyorum ben ölmek istemiyorum, yaşamak istiyorum."