Karın ağrısı şikayetiyle geldi, karnından 4 kilo kitle çıktı

Yaptırdığı ayrıntılı tetkikler sonucunda ameliyat operasyonu için Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Nazmi Yaşar Sayım'a yönlendirdi. Dr. Sayım, yaptığı muayeneler sonucunda uzunluğu 36 santimetre büyüklüğünde ve 3 kilo 736 gram ağırlığındaki kitleyi tespit etti ve ameliyat ile olduğu yerden çıkarttı. Genç kız, her iki doktorun da yardımıyla ameliyat sonrası sağlığına kavuştu.

"ŞİDDETLİ KARIN AĞRISI VE NEFES KESİLMELERİ İLE BAŞVURDUM"

Uzman Dr. Dündar Güngör ise, "Yaptığım muayene sonucunda karnında düzensiz yüzeyi yaklaşık kasık bölümüne kadar uzanan, kenarlarını tam tespit edemediğim bir kitle mevcuttu. Kezban hanıma karnında büyük bir kitle olduğunu, bundan bilgisi olup olmadığını sordum. Herhangi bir bilgisi olmadığını, genetik olarak ailesinde gaz şikayetinin fazla olduğunu iletti. Yaptığım muayene sonucunda bu kitlenin dalağa mı? yoksa karnından kaynaklanan başka bir şeye mi ait olduğunu tespit edemedim ve bu sebeple detaylı tetkik istemek durumunda kaldım. Ultrasonda büyük bir kitle gördüm ve içinde kisttik yapıları olduğunu belirten bir rapor geldi. Ben de bu kitlenin operasyon ile alınması gerektiğini düşünerek, Genel Cerrahi Uzmanımız Dr. Nazmi Yaşar Sayım'a yönlendirdim" ifadelerini kullandı.

"36 SANTİM BOYUTLARINDA İNSAN VÜCUDUNDA OLMAMASI GEREKEN BİR KİTLE SAPLADIK"

Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Nazmi Yaşar Sayım ise bilgisayarlı tomografide karnın sol yarısını neredeyse tamamen kaplayan, orta hattı geçen, oldukça düzensiz sınırlı, yaklaşık 36 santim boyutlarında, olmaması gereken bir kitle saptadık. Bu kitlenin menşei her ne olursa olsun ameliyat ile alınması gerekiyordu. Hastamıza ve yakınlarına ameliyat edilmesi gereğini aktardık. Hastamızın rızasıyla hemen hastayı interne ederek gerekli ameliyat hazırlıklarına başladık. Yatırdıktan bir gün sonra ameliyata aldık ve dalağı da içerisine almış olan düzensiz yüzey içinde kisttik alanlar bulunan, göğüs boşluğu ile karın boşluğunu ayıran diyafram dediğimiz yerden başlayıp, aşağıya kasık yani pelvis bölgesine uzanan oldukça büyük dev boyutlarda yaklaşık 4 kilogram ağırlığında bir kitle tespit ettik. Hastada bazı semptomlar oluştuğunu da görünce hemen ameliyata aldık. " şeklinde konuştu.

