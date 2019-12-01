Bel genişliği demans riskini artırıyor

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Güney Kore'nin Kore Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir çalışma, bel genişliğinin Demans riskini artırdığını ortaya koydu. Araştırmacılar 65 yaşın üzerindeki 87 binden fazla kişinin verilerini inceledi. Bel ölçüsü büyüdükçe zihinsel becerilerin zayıflaması olarak bilinen Demans hastalığı riskinin de doğru orantılı bir şekilde arttığı belirlendi. Çalışmada, şişman olmasalar bile kadınlarda 85 santimetre erkeklerde ise 90 santimetreden geniş olan bel ölçüsünün Demans gelişme ihtimalini arttırdığı kaydedildi. Önceki araştırmalar şişmanlığın Demans ihtimalini arttırdığını ortaya koyarken son çalışmalarla birlikte özellikle bel çevresindeki yağlanmanın riskli olduğu kanıtlanmış oldu. DIŞ HABERLER