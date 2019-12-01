Hepatit C belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir? Hepatit C tükürükle, cinsel yolla bulaşır mı?

Hepatit C rahatsızlığı daha eski dönemlerde görülme ihtimali sık olan ve kolay tedavi edilemeyen bir hastalık olsa da günümüzde gelişen tıp teknolojisi ve daha erken teşhis koyma ihtimalleri ile birlikte tedavi edilen bir hastalıktır. Hepatit c bulaşma yolları ve nasıl bulaşır soruları gün içerisinde aratılan konular arasında yer almaktadır. Bu noktada bu rahatsızlığa yakalandığını düşünen vatandaşlar, hepatit c aşısı ve hepatit c testi gibi araştırmalarda bulunmaktadır. İnsandan insana kan yoluyla bulaşan hastalık, kan ve kan ürünü verilenler, uyuşturucu kullananlarda daha sık görülmektedir. Hepatit c tükürükle bulaşır mı? Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili tüm detayları haberimizin içerisinden bulabilir, konu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz…

HEPATİT C NEDİR? HEPATİT C BELİRTİLERİ VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Hepatit C (HVC) Vücutta iltihaplanma ve karaciğerde enfeksiyona neden olan bulaşıcı bir rahatsızlıktır. İnsandan insana kan yoluyla bulaşabilen bu hastalık daha çok özel eşyaların ortak kullanımı, damar içi uyuşturucu kullanımı veya anneden doğan bebeğe bulaşabilir. Cinsel yolla bulaşıp bulaşmadığı konusu ise üzerinde tam olarak emin olunmayan bir konudur. Peki, Hepatit C belirtleri ve tedavi yöntemleri nelerdir?

HEPATİT C BELİRTLERİ NELERDİR?

Genel olarak vücutta kendini belli etmeyen bir hastalık olan Hepatit C, bazı durumlarda nadir olarak şu belirtileri görülür;

Ateş

Bulantı

Kusma

İştahsızlık

Eklem ağrıları

Göz ve ciltte sararma

İdrar renginde değişim

Karın ve mide ağrısı

Bu belirtilerin sürme aralığı da değişkenlik göstermektedir. Genellikle 2 ila 12 hafta arasında sürer.

HEPATİT C NEDENLERİ NELERDİR?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi genellikle, özel eşyaların ortak kullanılması (diş fırçası, jilet gibi)

Damar içi uyuşturucu kullanımında vücuda enjekte edilen iğne

Annenin geninde bu hastalığın bulunması

Sağlık çalışanlarının iğne kazaları

gibi nedenlerle vücuda bulaşabilir.

HEPATİT C TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Hepatit C tedavi yöntemlerini aşağıda sizler için belirttik. Ancak bu tedavi yöntemlerinden önce doktorunuza danışmanız şiddetle önerilir.

İLAÇ TEDAVİSİ

Hepatit C enfeksiyonu virüsü vücudunuzdan uzaklaştırmayı amaçlayan antiviral ilaçlar ile tedavi edilir. Tedavinin amacı, tedaviyi tamamladıktan en az 12 hafta sonra vücudunuzda hepatit C virüsünün bulunmamasıdır. Birincil tedavi, pegile interferon ve ribivirin'in bir kombinasyonudur. Dozajlar ve tedavi süresi, enfekte olan virüsün alt tipine göre değişir. Tedavinin yan etkileri arasında kırmızı kan hücrelerinin parçalanması, kaşıntı ve burun tıkanıklığı olabilir.

AŞI TEDAVİSİ

Hepatit C için aşı olmamasına rağmen, doktorunuz hepatit A ve B virüslerine karşı aşı yaptırmanızı önerecektir. Bunlar karaciğer hasarına neden olan ve kronik hepatit C'nin seyrini zorlaştırabilen farklı virüslerdir.

KARACİĞER NAKLİ GEREKEBİLİR

Hepatit C hastalığında karaciğerin çok fazla hasar görmesi durumunda karaciğer nakli ile hastanın yaşam kalitesi arttırılmaya çalışılır.