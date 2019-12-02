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Konserveden zehirlenen çiftin tedavisi devam ediyor

'ta yedikleri konserveden bulaştığı tahmin edilen '' (sinir sistemine saldıran zehirli ve ölümcül olabilen bakteri) toksini nedeniyle tüm vücutları felç olan Zuhriye (54) ve (55) çiftinin yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. Doç. Dr. , her iki hastaya antitoksin tedavisini uyguladıklarını anlatarak, "Şu an verdiğimiz komutlara tepki veriyorlar. Bilinçleri açık. Tüm fonksiyonları felç durumda. Biz gereken tedaviyi en iyi şekilde yapıyoruz. Tedavileri uzun bir süreçte devam edecek. Hayati tehlikeyi atlatabilirlerse ayağa kalkmaları 6 ay da 1 yıl da sürebilir" dedi.

DHA Sağlık
Giriş Tarihi: 2.12.2019 11:47 Güncelleme Tarihi: 2.12.2019 11:52
Konserveden zehirlenen çiftin tedavisi devam ediyor

Çaycuma ilçesine bağlı Kayıkçılar köyünde yaşayan Zuhriye ve Ramazan Yıldız çifti, geçen hafta evdeki konserveyi yedikten sonra rahatsızlandı. İlk olarak Ramazan Yıldız hastaneye kaldırılırken, bir gün sonra eşi Zuhriye Yıldız hastaneye kaldırıldı. Yıldız çifti, ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı.

Çiftin yapılan testler sonucunda nadir görülen 'clostridium botulinum' bakterisi nedeniyle zehirlendiği tespit edildi. Yoğun bakımda tedavi altına alından Yıldız çiftine, Ulusal Zehir Danışma Merkezi'nden gönderilen, 'clostridium botulinum' bakterisine karşı antitoksinlerle enjekte edildi. BEÜ Anesteziyoloji ve Reanimasyon Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Özcan Pişkin, iki hastanın da tedavilerinin devam ettiği ve tüm fonksiyonlarının şu anda felç durumda olduğunu söyledi. Hastane yönetimi ve ilgili tüm doktorların iki hastayı da iyileştirmek için büyük bir özveriyle çalıştıklarını anlatan Dr. Pişkin, "Şu an verdiğimiz komutlara tepki veriyorlar. Bilinçleri açık. Tüm fonksiyonları felç durumda. Biz gereken tedaviyi en iyi şekilde yapıyoruz. Tedavileri uzun bir süreçte devam edecek. Hayati tehlikeyi atlatabilirlerse ayağa kalkmaları 6 ay da 1 yıl da sürebilir. Bunu zaman gösterecek" dedi.

NUMUNELER BAKANLIĞA GÖNDERİLDİ

İl Sağlık Müdürlüğü'nün evdeki konserve ve diğer yiyeceklerden aldığı numunelerin Sağlık Bakanlığı'na gönderildiği ve gelecek rapora göre bakterinin hangi yiyecekten bulaştığının ortaya çıkacağı öğrenildi.

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Konserveden zehirlenen çiftin tedavisi devam ediyor
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