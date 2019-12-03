Dikkat! Kulak çınlaması bu hastalığın habercisi...

Halk arasında kulak çınlaması genellikle 'Biri benden bahsediyor' şeklinde yorumlansa da kulak çınlamasını hafife almamakta fayda var. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Denizhan Dizdar, "Kulak çınlaması (tinnitus) her yaştan insanın hayatını olumsuz yönde etkileyebilir. Çoğu zaman çınlama gibi duyulan ses, uğultu, zil sesi, ıslık sesi, hışırtı, nabız sesleri gibi tarif edilir. Beş dakikadan az sürebilir, bir hafta da devam edebilir. Bu oldukça yaygın ve normaldir. Kulak çınlamasının nedenleri henüz tam olarak açıklanamasa da bazı hastalıkların habercisi olduğunu biliyoruz. Bu nedenle çınlama hastasında detaylı bir araştırma yapılması gerekir" diye konuştu.