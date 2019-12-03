Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Sağlık Haberleri > Dikkat! Kulak çınlaması bu hastalığın habercisi...

Dikkat! bu hastalığın habercisi...

Uzun süren kulak çınlamasının dikkate alınması gerektiğini söyleyen Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Denizhan Dizdar, “Bu şikâyet işitme problemleri, yüksek tansiyon, tiroit hastalıkları, boyun fıtığı ve nörolojik hastalıkların belirtisi olabilir. Cep telefonu ile uzun saatler konuşmak da, fazla kahve tüketerek kan basıncını yükseltmek de çınlamaya yol açabilir” dedi.

DHA Sağlık
Giriş Tarihi: 3.12.2019 12:07 Güncelleme Tarihi: 3.12.2019 12:32
Dikkat! Kulak çınlaması bu hastalığın habercisi...

Halk arasında genellikle 'Biri benden bahsediyor' şeklinde yorumlansa da kulak çınlamasını hafife almamakta fayda var. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Denizhan Dizdar, "Kulak çınlaması (tinnitus) her yaştan insanın hayatını olumsuz yönde etkileyebilir. Çoğu zaman çınlama gibi duyulan ses, uğultu, zil sesi, ıslık sesi, hışırtı, nabız sesleri gibi tarif edilir. Beş dakikadan az sürebilir, bir hafta da devam edebilir. Bu oldukça yaygın ve normaldir. Kulak çınlamasının nedenleri henüz tam olarak açıklanamasa da bazı hastalıkların habercisi olduğunu biliyoruz. Bu nedenle çınlama hastasında detaylı bir araştırma yapılması gerekir" diye konuştu.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Dikkat! Kulak çınlaması bu hastalığın habercisi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN