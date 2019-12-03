Düzenli tüketirseniz kanseri önlediği ortaya çıktı

Kahvenin az bilinen faydaları anlatıldı. Diyetisyen Melda Demiröz, kahvenin, prostat kanseri, deri kanseri ve beyin tümörleri gibi çeşitli kanser türlerine karşı koruyucu etkisi olduğunu söyleyerek, "Kahvedeki antioksidan bileşenler vücudumuzda hücre hasarlarına neden olarak, kanser gelişimine sebep olabilen serbest radikalleri etkisiz hale getiriyor" dedi.

"KOLESTROL SORUNU YAŞAYANLAR KAHVE TÜKETEBİLİR"

Kolestrol sorunu yaşayan kişilerin de kahve tüketebileceğini ifade eden Demiröz, "Düzenli kahve tüketiminin diyabet riskini ve insülin direncini düşürdüğüne dair de çeşitli çalışmalar var. Araştırmalara göre günde 3-5 fincan kahve içen yetişkinlerde diyabet riskinin yüzde 29, günde 5 fincandan fazla içenlerde ise yüzde 59 oranında azaldığı ortaya çıkıyor. Çalışmalar, genel olarak kahvenin kolesterolü yükselttiğini ortaya koysa da, filtre kahvenin kan kolesterolü üzerinde olumsuz bir etkisi olmadığını gösteriyor. Çünkü kahvenin içeriğindeki yağ, filtrelendiğinde filtre kağıdı tarafından emilir. Böylece kandaki kolesterol ve yağ oranları olumsuz şekilde etkilenmez" diye konuştu.

"DÜZENLİ KAHVE TÜKETİMİ, ALZHEMİER VE PARKİNSON HASTALIĞI RİSKİNİ DÜŞÜRÜYOR"

Kahvenin bazı hastalıklarla mücadeledeki faydalarına da değinen Demiröz, "Yapılan araştırmalar, kahvenin, hafızaya da birtakım olumlu etkileri olduğu yönünde. Örneğin, Johns Hopkins University'de yapılan bir araştırmaya göre; kahvenin uzun süreli hafızayı geliştirdiği, Alzhemier ile savaştığı, bu etkilere kahvenin içindeki kafeinin sebep olduğu ve bunun için gerekli olan optimum kafein miktarının 200 mg (2-3 fincan kahve) olduğu ortaya koyulmuş. Ayrıca, kafeinin düzenli olarak tüketimi, Parkinson hastalığı riskini de oldukça düşürüyor" dedi.

"KAHVE ZAYIFLAMAYA YARDIMCI OLUYOR"

Kahvenin zayıflamaya etkisiyle ilgili araştırmalardan da bahseden Demiröz, "Yapılan çalışmalar, kafeinin metabolizma hızını az da olsa artırabileceğini gösteriyor. Tüketilen miktar arttıkça, bu etki de gitgide artıyor. Metabolizma hızı arttıkça kilo vermek daha da kolaylaşıyor, kilo almak zorlaşıyor. Ayrıca kahvenin, yağ yakımına da bir miktar yardımcı olduğunu gösteren çalışmalar var" sözlerini ifade etti.

"GÜNDE 5 FİNCANI GEÇMEYİN"

Demiröz, "Sağlıklı yetişkinler için önerilen günlük kafein miktarı maksimum 400 mg veya kilogram başına 6 mg'dır. Bu da yaklaşık 4-5 fincan kafeinli kahveye eşdeğerdir. Yani günde 5 fincan kahveyi geçmek, kahvenin zararlı etkilerine maruz kalmamıza sebep olabilir" dedi.