Kolajen peptitler, şu sıralar sadece cildimiz için faydalı gibi görünse de tepeden tırnağa tüm vücudumuz için olmazsa olmaz bir protein çeşidi. Bağ dokumuz, tendon, eklem, tırnaklarımız, kemiklerimiz, kalp ve damar yapılarımız, sinir sistemimiz, endokrin sistemimizdeki hemen hemen her organın yapısında bulunur.

Genç yaşlarda vücut tarafından sık üretilen kolajen peptitler, sadece yaşın ilerlemesi ile değil sağlıksız beslenme, stres, vitamin eksiklikleri gibi nedenlerle zamanla vücutta daha az üretiliyor ve yıllar içinde kaybedilen kolajen peptitler ise besinler ile tamamlanamıyor. Bu nedenlerle de kolajen peptit takviyelerine ihtiyaç duyuluyor. Bu takviyelerde ise dikkat edilmesi gereken en önemli nokta kolajenlerin peptitlerine ayrıştırılarak vücutta hedef noktaya bozulmadan geçmesini sağlamak. Yapısal olarak hücre zarından geçemeyecek kadar büyük olan kolajenler, peptitlerine ayrılarak vücut için yararlı hale getirilebiliyor. Peptitlerine ayrılmış olan kolajenler ise vücutta olması gereken asıl etki alanını kolayca bulabiliyor.