Adet kaç gün gecikirse hamilelik kesinleşir? Gecikmeden kaç gün sonra test yapılmalı?

Hamilelik şüphesi halinde yapılan gebelik testleri, çoğunlukla kısa süre içerisinde doğru sonuç verir. Hastane ortamında yapılan kanda gebelik testinin, ev ortamında yapılan idrarda gebelik testine göre doğruluk payı daha yüksektir. Ancak yanılma payı her ikisinde de azdır. Bu testlerin uygulama tarihi ise adet gecikmesine göre belirlenir. Uzmanlar ayrıca, adet döngüsü için takvim tutmayan ya da adet döngüsü düzensiz olan kadınlar için gebelik testi uygulamasını cinsel ilişkiden 21 gün sonra gerçekleştirmesini öneriyor. Peki adet kaç gün gecikirse hamilelik kesinleşir? Bunun için bir zaman dilimi belirtmek mümkün mü? Belirtiler ne zaman ortaya çıkar?

ADET GECİKMESİ EN FAZLA KAÇ GÜN NORMALDİR?

Planlı veya plansız gebelik durumlarında, hamile olduğundan şüphelenen kadınlar "7-10 gün adet gecikmesi hamilelik belirti misi?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Adet döngüsü, 28-35 gün aralığında tekrar ettiği takdirde düzenli bir periyottan söz edilebilir. Fakat 28 günden önce ya da 35 günden sonra adet gören kadınlar için, bu duruma sebep olan bir faktörden bahsedilebilir. Stres, hastalık, ilaç kullanımı, aşırı egzersiz, düzensiz kilo değişimi, yaş gibi faktörler adet döngüsünün bozulmasına sebep olur. Hamilelik döneminde ise istisnai durumlar hariç doğuma kadar adet görülmez. Dolayısıyla adet gecikmesinin normalin dışına çıkması halinde ilk akla getirilen ihtimal hamilelik olur.

ADET KAÇ GÜN GECİKİRSE TEST YAPILMALI?

Yukarıda bahsettiğimiz faktörler dolayısıyla adet döngüsünde bozukluk yaşanabilir. Bu faktörlerin yanı sıra adet döngüsünde gecikme yaşanmasının ardından gebelik ihtimalinden şüphe edilmeli, ev ortamında veya hastanede gebelik testi gerçekleştirilmelidir.

Sonuç olarak bir önceki adetin üzerinden 35 gün geçmesi halinde, adet gecikmesine sebep olduğu bilinen herhangi bir neden ortada yoksa gebelik testi yaptırılması uygun olur.

HAMİLELİK TESTİ YAPTIRMAK İÇİN HANGİ BELİRTİLER GÖZLEMLENMELİDİR?

Embriyonun rahime yerleşmesi ve vücutta beta hCG hormonu salgılanmaya başlanması ile birlikte çeşitli belirtiler ortaya çıkar. Bu belirtiler hamileliğin ilk haftalarında fiziksel semptomlar olarak kendini gösterirken zaman geçtikte ruhsal değişimler ortaya çıkabilir. Hamileliğin ilk haftalarında ortaya çıkan belirtilerin başında halsizlik, akıntıi meme uçlarında hassasiyet gibi durumlar gelir. Dolayısıyla vücudunda bu gibi değişimleri gözlemleyen bir kadına, hamilelik testi yaptırması önerilir.

Hamileliğin ilk haftalarında ortaya çıkan belirtiler hakkında daha detaylı bilgi için;

HAMİLELİK BELİRTİLERİ NE ZAMAN, KAÇINCI HAFTADA BAŞLAR? HAMİLE OLDUĞUMU NASIL ANLARIM?