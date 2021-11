İlişkiden kaç gün sonra hamilelik belli olur? Gebelik testi sonrasında hamilelik ne zaman belli olur?

Bebek bekleyen çiftlerin en zor ve en heyecanlı dönemleri hamileliğin öğrenileceği dönemdir. Birçok duygu karmaşasının da bir arada yaşandığı bu dönemde kadınlar ne yapmalı? İlişkiden bir süre sonra bebek bekleyen birçok kadın gebelik testi yapar eğer yaptığı test pozitif ise doktora gidip diğer testlerin yapılmasını talep eder. Doğru gebelik testi sonucu genellikle hastane ortamında verilir. Evde yapılan testlerde bazı zamanlarda yanlış sonuçlar ortaya çıkabilir.

İLİŞKİDEN KAÇ GÜN SONRA HAMİLELİK BELLİ OLUR?

Eczaneden alınıp evde yapılan test dışında kan ve idrar testleri genellikle doğru sonuç almak için çok önemlidir. Özellikle bebek bekleyen çiftler ilişkiden kaç gün sonra test yapmalıyım? Sorusunu cevap arıyorlar. Bu süreçte testler yapılmadan önce vücut bazı belirtiler gösterebilir. Örneğin en belirgin hamilelik belirtisi olarak adet gecikmesi ilişkiden sonraki adet döngüsünde yaşanıyorsa hamilelik belirtisi olarak algılanabilir. Adet dönemi geciken kadınlar genellikle eczaneden aldıkları gebelik testini evde yaparlar. Yüzde yüz doğru sonuç vermediği bilinen bu testten sonra mutlaka kan ve idrar testi yapılmalıdır.

İLİŞKİDEN SONRAKİ 10 GÜN ÖNEMLİ

Cinsel ilişkiden sonra gebelik süreci açısından ilk 10 gün çok önemlidir. Spermlerle kadının yumurtaları döllendiği takdirde gebelik ortaya çıkar. Her ilişkiden sonra kesin hamile kalınır mantığı doğru bilinen yanlışlar arasındadır. Spermle yumurtanın döllenmesi zannedildiği kadar basit bir olay değildir. Bu yüzden her ilişkiden sonra hamile kalınmayabilir. Döllenmenin en kısa süresi 3 gün olarak bilinir. 3 günden itibaren her gün spermle yumurta döllenebilir.

HAMİLELİK KAN TESTİ NE ZAMAN YAPILMALIDIR?

Hamilelik kan testi genellikle eczaneden alınıp evde yapılan testlerin sonucunun pozitif çıkmasıyla yaptırılmaktadır. Veya hamile olduğundan şüphelenen kadınlar ilişkiden 10-15 gün sonra hastaneye kan testine gidebilirler. Daha doğru ve kesin sonucun hastanede doktor kontrolünde verildiği unutulmamalıdır.

ADETTEN KAÇ GÜN SONRA HAMİLELİK TESTİ YAPILIR?

Adet dönemi 5 ila 7 gün arasında geciken kadınların hamilelik testi yaptırmaları önerilmektedir. Bunun nedeni ise kadınların adet döngüleri sağlıklı bir vücuda sahiplerse değişkenlik göstermez. Bu yüzden adet dönemi geciken kadınlar genellikle gebelik testi yaptırırlar.

HAMİLE KALDIĞINI NASIL ANLARSIN?

Birçok kadının en merak ettiği sorudur 'hamile kaldığını nasıl anlarsın'? bunun anlamının birçok yolu vardır. İlişkiden bir sonraki adet dönemine kadar olan süreç sperm ve yumurtanın döllenme süreci olarak bilinir. Geciken adetle beraber mide bulantısı, kusma veya koku hassasiyeti, baş dönmesi gibi sorunlar yaşanıyorsa mutlaka gebelik testi yapılması gerekmektedir.

ECZANEDEN ALINAN GEBELİK TESTİ NASIL YAPILIR?

Evde gebelik testi yapmak için eczaneden gerekli testi almak yeterlidir. Testi alıp kullanım klavuzunu takip ederek birkaç dakikada gebelik testi yapılabilir.

GEBELİK TESTİNDE TEK ÇİZGİ NE DEMEK?

Gebelik testi sonucu tek çizgi ise hamile değilsiniz demektir. Fakat bu testler kan veya idrar testleri kadar doğru sonuç vermeyebilirler. Bu yüzden mutlaka kan veya idrar testi yaptırılmalıdır

GEBELİK TESTİNDE ÇİFT ÇİZGİ NE DEMEK?

Eğer gebelik testi çift çizgi ise hamilesiniz demektir. Hamilelik belirtileri de başladıysa hamilesiniz anlamına gelmektedir. Fakat çift çizgi çıkması ve belirtilerin de olması kesin hamilesiniz anlamına gelmeyebilir. Mutkaka doktora gidip kan ve idrar testleri yaptırılmalıdır.

TEST YAPTIM ÇİZGİ ÇIKMADI!

Yaptığınız gebelik testinin sonucunu beklerken testte hiçbir çizgi görünmediyse mutlaka başka bir test almanız gerekmektedir. Aksi halde doğru sonucu öğrenemezsiniz.

