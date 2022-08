Giriş Tarihi: 15.8.2022 16:27 Son Güncelleme: 15.8.2022 16:27

Hamileliğin İlk Belirtileri Nelerdir? En Erken Hamilelik Belirtileri Ne Zaman Ortaya Çıkar, Akıntı Gelir Mi?

Adet dönemi geciken, farklı akıntılar yaşamaya başlayan, mide bulantısı, baş dönmesi gibi belirtiler yaşayan kadınların aklına ilk olarak ‘acaba hamile miyim?’ sorusu gelir. Hamilelik (gebelik) belirtileri her kadında farklı zaman dilimlerinde ve farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Her vücut birbirinden farklı bir işleyişe sahip olduğu için her kadında ilk olarak mide bulantısı veya baş dönmesi belirtileri ortaya çıkmayabilir. Hamilelik belirtilerinin en belirgin olanı adet gecikmesidir. Birçok kadın adet döngüsü bozulduğunda adet dönemi geciktiğinde hamilelik testi yapar. En erken hamilelik belirtisi ne zaman ortaya çıkar? Kadınların gebelik ile ilgili en merak ettiği sorular ve yüzde yüz hamilelik belirtileri...