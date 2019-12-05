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her derde deva

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Giriş Tarihi: 5.12.2019
Biberiye çayı her derde deva
ABD merkezli sağlık sitesi Healthyline, asırlardır bitkisel tedavilerde kullanılan biberiye çayının bilimsel olarak kanıtlanmış faydalarına yer verdi. Güney Amerika ve Akdeniz bölgesine özgü bir bitki olan biberiyenin yağı, özü ve çayı yıllardır tedavi amaçlı kullanılıyor. Yüksek antioksidan ve antienflamatuar bileşikler içeren biberiye çayı, vücut hasarlarını ve iltihaplanmayı önleyerek kanser, kalp hastalıkları ve diyabet gibi kronik hastalıklara karşı koruyor. Kan şekeri seviyesini düşürerek diyabeti önlemede yardımcı oluyor. İçerdiği bileşenler sayesinde ruh halini iyileştiriyor ve hafızayı güçlendiriyor. Beyin hücrelerinin ölmesini önleyerek beyin sağlığını destekleyen biberiye çayı, görme yetisini de güçlendiriyor.
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Biberiye çayı her derde deva
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