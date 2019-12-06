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Böbrek ağrıları sırt ağrılarıyla karıştırılıyor!

Birçok kişi sık sık yaşadığı bel ve sırt ağrılarından şikayet eder. Genellikle bel ve sırtta başlayan ağrının daha derinlere ulaşarak keskinleştiğini söyler. Ancak daha derinlerde ve şiddetli olduğunda sanılanın aksine sırt değil böbreklerde sorun var demektir. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Arman ÇİTÇİ , böbrek ağrılarının bilinmeyen nedenlerini anlatıyor.

Giriş Tarihi: 6.12.2019 15:16 Güncelleme Tarihi: 6.12.2019 15:36
Böbrek ağrıları sırt ağrılarıyla karıştırılıyor!

BÖBREK AĞRISI ÇOK DAHA ŞİDDETLİ VE KESKİNDİR

Karnın arkasında, göğüs kafesinin altında, omurganın her iki tarafında, sırt bölgesine yakın şekilde bulunan böbrekler, atık ürünleri ve fazla sıvıyı vücuttan uzaklaştırmak ve vücut dengesi için çok önemli olan bazı hormonların üretilmesinde görev alır. Vücudun fonksiyonları yerine getirebilmesi için çok önemli olan böbrekler, çeşitli sebeplere bağlı olarak ağrıya neden olabilir. Genellikle idrar yolu enfeksiyonları, darbe, yaralanma, böbrek taşları gibi nedenler yüzünden oluşan böbrek ağrıları aynı zamanda kist ya da kanser gibi tehlikeli bir hastalığın da habercisi olabilir. Birçok kişi, böbrek ağrılarını sırt ağrılarıyla karıştırabilir. Ancak böbrek ağrıları daha çok arka kaburgalarda ve sırtın daha derinlerinde hissedilir. Sırt ağrısına nazaran çok daha şiddetli ve acı vericidir.

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Böbrek ağrıları sırt ağrılarıyla karıştırılıyor!
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