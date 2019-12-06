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Diş taşlarını temizleyen mucizevi yöntem!

Diş taşının oluşmasının temel sebeplerinden biri dişlerin etkin fırçalanmamasıdır. Günde iki kere diş fırçalayan kişilerde bile görülebilir. Diş taşı oluşmaması için önemli olan dişin doğru teknikle fırçalanmasıdır. Diş taşı oluşumu düzenli ağız bakımı yapan kişiler de dahi görülmektedir. Bunu önlemenin yolu düzgün bir şekilde dişi fırçalamak ve diş ipi kullanmaktır. Diş taşı temizlenmezse diş kaybına yol açar. Peki diş taşlarından evimizde kendimiz kolay yöntemlerle kurtulabilir miyiz? İşte diş taşlarından kurtulmanızı sağlayacak yöntemler…

Giriş Tarihi: 6.12.2019 15:17 Güncelleme Tarihi: 6.12.2019 15:17
Diş taşlarını temizleyen mucizevi yöntem!

LİMON VE NANE YAĞI İLE DİŞ TAŞI TEDAVİSİ

Suyu biraz sıkılmış limon ve nane yağı karıştırın ve karışımı ağzınızı iyice durulamak için kullanın.

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Diş taşlarını temizleyen mucizevi yöntem!
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