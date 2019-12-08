Kış hastalıklarına karşı ekinezya çayı

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ABD'li sağlık sitesi Healtyline, kış mevsimi hastalıklarına karşı koruma sağlayan ekinezya çayının faydalarına yer verdi. Yıllardır geleneksel tıpta kullanılan bitkinin yaprakları ve köklerinden yapılan kürler iltihabı azaltıyor ve bağışıklık fonksiyonu arttırıyor. Bitki üzerinde yapılan 16 araştırmada, bitkinin soğuk algınlığı gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarını önleme ve tedavi etmede etkili olduğu görüldü. Ekinezya özünün tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonları riskini azalttığı, zatürre ve kulak enfeksiyonları gibi hastalıkları azalttığı tespit edildi. Bitki aynı zamanda, grip tedavisine de yardımcı oluyor.