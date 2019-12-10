Kök hücre nedir?

Bir kök hücre bölündüğünde, her yeni hücre, yeni bir kök hücre veya bir kas hücresi, bir kırmızı kan hücresi veya bir beyin hücresi gibi daha özel bir işlevi olan başka bir hücre türü olma potansiyeline sahiptir. Kök hücreleri vücuttaki diğer hücre türlerinden ayıran iki önemli özellik vardır. Birincisi, bazen uzun süre işlem yapılmadığı zamanlar, kendilerini hücre bölünmesi yoluyla yenileyebilen uzmanlaşmamış hücrelerdir. İkincisi, belirli fizyolojik veya deneysel koşullar altında, özel fonksiyonlara sahip doku veya organa spesifik hücreler olmaları için uyarılabilen hücrelerdir. Bağırsak ve kemik iliği gibi bazı organlarda kök hücreler, aşınmış veya hasar görmüş dokuları onarmak ve değiştirmek için düzenli olarak bölünürler. Bununla birlikte, diğer organlarda, pankreas ve kalp gibi organlarda bulunan kök hücreler sadece özel koşullar altında bölünürler.

KÖK HÜCRE TİPLERİ NELERDİR?

1. Otolog kök hücreler (kişinin kendisine ait hücreler, yetişkin mezenkimal kök hücreler): Yetişkin Mezenkimal Kök Hücreler, hastanın vücudundan bulunur ve çıkarılır. Yetişkin kök hücreler kemik iliğinden, yağdan ve periferik kandan çıkarılabilir. Yağ veya yağ dokusu, mezenkimal kök hücrelerin en zengin kaynaklarından biridir. 1 gram yağda 1 kat kemik iliğinde olduğundan 500 kat daha fazla mezenkimal kök hücre vardır. Bu nedenle, deneyimli doktorlar yetişkin kök hücreleri yağ dokusundan çıkartırlar. İşlem sırasında, daha az acı verici ve daha etkilidir. Mezenkimal kök hücreler, kemik hücreleri, kıkırdak hücreleri, yağ hücreleri, pankreas adacık hücreleri ve tendonlarda bulunanlar gibi bağ dokusu hücreleri dahil olmak üzere çeşitli hücre tiplerine yol açar. Deneysel çalışmalar yağ kaynaklı kök hücrelerin sadece yeni dokularda gelişebileceğini değil aynı zamanda otoimmün hastalıklarda görüldüğü gibi patolojik immün yanıtları baskıladığını göstermektedir.

Adipoz (yağ dokusu) kaynaklı mezenkimal kök hücreler çok etkilidir (çoklu dokulara farklılaşabilir) ve çok farklı terapötik uygulamalar için kullanılmaktadır. Bu hücreleri mini bir işlemle göbek çevresinden liposuction tekniği kullanarak çıkardığımız için, yağdan türetilmiş hücreler, yetişkin kök hücrelerin bol ve kolayca erişilebilir bir kaynağını temsil eder.

Periferik arter hastalığının, diyabetle ilgili dolaşım hasarının, yaşlılığa bağlı dolaşım hasarının, hastalığa bağlı doku hasarının ve yaralanmayla ilgili doku hasarının tedavisinde ve hastalık veya yaralanmadan zarar görmüş dokulardaki dolaşımı tekrar sağlamakta, kalp krizi veya hastalıktan zarar görmüş kalp kasının onarımında adipoz (yağ dokusu) kaynaklı mezenkimal kök hücreler, kan damarlarını yeniden oluşturabilir.

2. Göbek kordonu kök hücreler: Göbek kordonu kök hücreleri yenidoğan bebeklerin göbek kordonu kanından elde edilir. Kordon kanı, çeşitli tıbbi rahatsızlıkların tedavisinde kullanılabilecek paha biçilmez bir kök hücre kaynağıdır. Kordon kanı kök hücreleri, beyin hasarı, Serebral Palsi, lösemi, lenfoma, orak hücre hastalığı (kan hastalığı), talasemi majör (kan hastalığı), metabolik bozukluklar (enzim eksiklikleri ve lökodistrofi), tip 1 diyabet tedavisinde ve kalp damar onarımı ve rejeneratif (yenileyici) onarımda kullanılabilir, ancak bunlarla sınırlı değildir.

3. Embriyojenik kök hücreler

Embriyonik (rahimde döllenmiş yumurtanın geliştiği organlara dönüşmeye başladığı ilk 8 haftalık dönem) kök hücreler adlarından da anlaşılacağı gibi embriyolardan elde edilir. Halen araştırmalar devam etmekte olup bu tür kök hücrelerle ilgili pek çok gelişme olsa da Türkiye'de embriyonik kök hücrelerle herhangi bir araştırma yapılmamaktadır.

OTOLOG KÖK HÜCRE TEDAVİLERİ

Vücudunuzun iyileştirme kapasitesini kendi kök hücrelerinizle kullanarak çok çeşitli koşullara çok güvenli ve etkili bir şekilde uygulanır. Otizmden Artrit'e, Diyabete, Makula Dejenerasyonuna ve Spinal Kord Hasarına kadar olan koşulların tedavisinde kullanılmaktadır. Tedaviye yanıt veren hastalıklar otizm, otoimmün hastalıklar, KOAH, dejeneratif/osteoartit hastalıklar, şeker hastalığı, anfizem, erektil disfonksiyon, saç dökülmesi, kalp, böbrek, karaciğer hastalıkları, maküler dejenerasyon, multiple (çoklu) skleroz, optik sinir yaralanmaları, pulmoner fibrozis, retinitis pigmentosa, romatoid artrit, omurilik yaralanmaları, spor yaralanmaları, kök hücre yüz gerdirme, inme, vücut gençleştirme şeklindedir.