Gençlerdeki kalp rahatsızlıklarının sebebi nedir?

"Bu ürünler gıda takviyesi olarak geçiyor. Bu ürünleri kullananlarda solunum, kalp çarpıntısı gibi şikayetler ortaya çıkıyor. Bu ürünleri kullananlar aslında çok daha büyük tehdit altında. Salgın derecesinde artan; obezite, kanser ve birçok rahatsızlığın altında beslenme bozuklukları yatıyor." diyen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Rasim, ürünlerin bilinçsizce kullanılmasına dikkat çekti.

Gençlerdeki kalp rahatsızlıklarının sebebi ne? Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta açıklıyor

Gerekli etkinlik testlerinden geçirilmeden piyasaya sunulan; gıda takviyeleri, besin desteklerinin artması bu tür rahatsızlıkların temel sebebidir.