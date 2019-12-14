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Zayıf bebeklerde kısırlık ihtimali yüksek

DIŞ HABERLER Sağlık
Giriş Tarihi: 14.12.2019
Zayıf bebeklerde kısırlık ihtimali yüksek
Danimarka'daki Aarhus Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, düşük kiloda doğan bebeklerin ileride kısır olma ihtimallerinin daha yüksek olduğunu gösterdi. 2.97 kilonun altında doğan erkek çocuklarının kısır olma olasılığı yüzde 55 daha fazla olduğu belirtilirken, araştırma kız bebeklerin düşük kiloda doğmalarıyla doğurganlık arasında bir bağ bulunmadığı bildirildi. Uzmanlar, anne karnında yeterince büyüyemeyen erkek bebeklerin üreme organlarında sorunlar oluştuğu, bu nedenle kısır olma olasılıklarının yükseldiği yorumunu yaptı.
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Zayıf bebeklerde kısırlık ihtimali yüksek
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