E-sigara depresyon yapıyor

BUGÜN NELER OLDU

ABD'deyapılan bir araştırma, elektronik sigara (e-sigara) kullananlarda görülen depresyon vakalarınınkullanmayanların iki katı olduğunu ortaya koydu.Bu ilişkinin gençlerde daha çok olduğunu belirten, araştırmayıgerçekleştiren Baltimore'daki John HopkinsÜniversitesi'nden Dr. Olufunmilayo Obisesan, "E-sigara kullanıcılarındakidepresyon riskinin arttığını görüyoruz. Bu depresyonhastalarında intihar eğiliminin de yüksek olduğunusöylemek mümkün" derken, 18 yaş üstü 900 bin kadar deneküzerinde telefon görüşmelerinde toplanan verilerden yola çıkarakbu sonuca vardıklarını söyledi. Dr. Obisesan, "E-sigara kullananlarınyüzde 34'ü, hiç kullanmayanların ise yüzde 15'iklinik depresyon hastası olduklarını söyledi" şeklinde araştırmasonucunu aktardı.