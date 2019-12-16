E-sigara depresyon yapıyor

ABD'de
yapılan bir araştırma, elektronik sigara (e-sigara) kullananlarda görülen depresyon vakalarının
kullanmayanların iki katı olduğunu ortaya koydu.
Bu ilişkinin gençlerde daha çok olduğunu belirten, araştırmayı
gerçekleştiren Baltimore'daki John Hopkins
Üniversitesi'nden Dr. Olufunmilayo Obisesan, "E-sigara kullanıcılarındaki
depresyon riskinin arttığını görüyoruz. Bu depresyon
hastalarında intihar eğiliminin de yüksek olduğunu
söylemek mümkün" derken, 18 yaş üstü 900 bin kadar denek
üzerinde telefon görüşmelerinde toplanan verilerden yola çıkarak
bu sonuca vardıklarını söyledi. Dr. Obisesan, "E-sigara kullananların
yüzde 34'ü, hiç kullanmayanların ise yüzde 15'i
klinik depresyon hastası olduklarını söyledi" şeklinde araştırma
sonucunu aktardı.