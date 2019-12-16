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E-sigara depresyon yapıyor

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Giriş Tarihi: 16.12.2019
E-sigara depresyon yapıyor
ABD'de yapılan bir araştırma, elektronik sigara (e-sigara) kullananlarda görülen depresyon vakalarının kullanmayanların iki katı olduğunu ortaya koydu. Bu ilişkinin gençlerde daha çok olduğunu belirten, araştırmayı gerçekleştiren Baltimore'daki John Hopkins Üniversitesi'nden Dr. Olufunmilayo Obisesan, "E-sigara kullanıcılarındaki depresyon riskinin arttığını görüyoruz. Bu depresyon hastalarında intihar eğiliminin de yüksek olduğunu söylemek mümkün" derken, 18 yaş üstü 900 bin kadar denek üzerinde telefon görüşmelerinde toplanan verilerden yola çıkarak bu sonuca vardıklarını söyledi. Dr. Obisesan, "E-sigara kullananların yüzde 34'ü, hiç kullanmayanların ise yüzde 15'i klinik depresyon hastası olduklarını söyledi" şeklinde araştırma sonucunu aktardı.
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E-sigara depresyon yapıyor
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