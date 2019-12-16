Tarhana her derde deva

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Kış aylarında tercih edilen tarhana, doğal vitamin deposu olarak vazgeçilmez lezzetler arasında yer alıyor. Uşak'ta 50 yıldır tarhana üretimi yapan İsmail Yeldanlı, tarhananın soğuk algınlığı ve gribe karşı başvurulması gereken gıdaların başında geldiğini söylüyor ancak bir ekleme yapmadan da geçemiyor: Tarhana yılın 365 günü içilebilir. Kışın da yazın da hastalıklara karşı vücudu korur.Babadan oğula gelen tarhananın üretimiyle uğraştıklarını belirten Yeldanlı, "Tarhana bağışıklık sistemine müthiş bir şekilde olumlu etkidir. Sakın eczacılar kızmasın ama tarhanayı sürekli tüketince insanlar eczaneye daha az gider, hastalığa daha az yakalanır. Onun için tarhana 365 gün tüketilmesi gereken bir üründür" diye konuştu.Yeldanlı, tarhananın nefes borusunu temizlemesinin yanında tokluk hissi verdiğini belirterek, bu sayede kilo vermeye yardımcı olduğunu söyleyerek "İçerisinde 18 tane doktor var. İçerisinde proteininden mineraline her şey olduğu için yediden yetmişe tüketilmeli. Hatta bizlerde 6 aylık bebeklerin kullanacağı ürünler de var, 6 aylık bebekten 70-80 yaşındaki insanlara kadar kullanılabilecek tarhana ürünleri var. Tarhananın şifası anlatılmaz yaşanır diyoruz" şeklinde konuştu.