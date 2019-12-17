Nefroloji nedir? Nefroloji bölümü hangi hastalıklara bakar?

Vücudun genel sağlığı açısından oldukça hayati bir öneme sahip olan böbrekler, belin hemen üzerinde, omurganın her iki tarafında karın boşluğunun arkasında yer alır. Şekil olarak fasulyeye benzer. İştahsızlık, kanlı işeme, istemsiz kilo kaybı, mide bulantısı, sık idrara çıkma, nefes darlığı, göz çevresinde şişlik gibi durumlar böbrekler ile ilgili bir problemin söz konusu olduğunun belirtisi olabilir. Bu belirtilerin varlık göstermesi halinde problemin tespiti ve tedavinin planlanması için nefroloji bölümüne gidilir. Peki bu sorunlar hangi hastalıkları doğurur? Nefroloji neye bakar?
Nefroloji kelimesi Yunanca böbrek anlamına gelen "nefron" kelime ile bilim anlamındaki "logos" kelimesinin birleşiminden oluşur. Tıp literatüründe böbreğin görevlerini, böbrek ile ilgili problemleri, hastalıkları ve bu hastalıkların tedavi yöntemlerini inceleyen bilim dalı olarak tanımlanır. 6 yıl süren tıp fakültesi eğitiminin üzerine 4 yıllık dahiliye uzmanlığı eğitimi alan doktorlar, dahiliye uzmanı olduktan sonra nefroloji alanında üst dal uzmanlığı eğitimi alır ve neticesi nefroloji uzmanı unvanına sahip olur. Söz konusu üst dal uzmanlığı eğitiminin süresi 3 yıldır.
Nefrolojinin hal arasında aşina olunan bir terim olmaması sebebiyle "Nefroloji hangi hastalıklara bakar?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. Nefroloji alanının kapsamına giren hastalıklar şu şekildedir:
Nefroloji hangi hastalıklara bakar:
Nefroloji bölümüne gitmeyi gerektirecek böbrek hastalıkları belirtileri şu şekilde sıralanır: