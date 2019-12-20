Nefroloji nedir, hangi hastalığa bakar?

Vücudun genel sağlığı açısından oldukça hayati bir öneme sahip olan böbrekler, belin hemen üzerinde, omurganın her iki tarafında karın boşluğunun arkasında yer alır. Şekil olarak fasulyeye benzer. İştahsızlık, kanlı işeme, istemsiz kilo kaybı, mide bulantısı, sık idrara çıkma, nefes darlığı, göz çevresinde şişlik gibi durumlar böbrekler ile ilgili bir problemin söz konusu olduğunun belirtisi olabilir. Bu belirtilerin varlık göstermesi halinde problemin tespiti ve tedavinin planlanması için nefroloji bölümüne gidilir. Peki bu sorunlar hangi hastalıkları doğurur? Nefroloji neye bakar?

NEFROLOJİ NEDİR?

Nefroloji kelimesi Yunanca böbrek anlamına gelen "nefron" kelime ile bilim anlamındaki "logos" kelimesinin birleşiminden oluşur. Tıp literatüründe böbreğin görevlerini, böbrek ile ilgili problemleri, hastalıkları ve bu hastalıkların tedavi yöntemlerini inceleyen bilim dalı olarak tanımlanır. 6 yıl süren tıp fakültesi eğitiminin üzerine 4 yıllık dahiliye uzmanlığı eğitimi alan doktorlar, dahiliye uzmanı olduktan sonra nefroloji alanında üst dal uzmanlığı eğitimi alır ve neticesi nefroloji uzmanı unvanına sahip olur. Söz konusu üst dal uzmanlığı eğitiminin süresi 3 yıldır.

NEFROLOJİ NEYE BAKAR?

Nefrolojinin hal arasında aşina olunan bir terim olmaması sebebiyle "Nefroloji hangi hastalıklara bakar?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. Nefroloji alanının kapsamına giren hastalıklar şu şekildedir:

Nefroloji hangi hastalıklara bakar:

Anti-hipertansif ilaçların birden fazla formuna cevap vermeyen hipertansiyon

ilaçların birden fazla formuna cevap vermeyen hipertansiyon Böbreklerdeki kan damarı ağlarını etki altına alan renal vasküler hastalıklar

hastalıklar Uyuşturucu ve toksinlerin böbreklere olan kötü etkisi

Renal kan damarı hastalığı

kan damarı hastalığı Nörojenik mesane

mesane Diyabetik nefropati

Böbrek nakli

Asit baz dengesizlikleri

Diyabet ve yüksek tansiyon gibi hastalıkların böbreklere etkileri

Polikistik böbrek hastalıkları

böbrek hastalıkları İdrarda protein özellikli albümin kaybı

Böbrek küçülmesi veya büyümesi

Kronik nefrit

Böbrek kaynaklı hipertansiyon

Alport sendromu

sendromu Kronik böbrek yetmezli

Akut böbrek yetmezliği

Diyaliz komplikasyonları

Üremi

Yüksek tansiyon

Şeker hastalıkları

Böbrek ve mesane taşları

Böbrek kanseri

İdrar yolu enfeksiyonu

NEFROLOJİ BÖLÜMÜNE NEDEN GİDİLİR?

Nefroloji bölümüne gitmeyi gerektirecek böbrek hastalıkları belirtileri şu şekilde sıralanır:

Kanlı işeme

İştahsızlık

Hıçkırık

Uyku problemleri

Ciltte kaşıntı

İstemsiz kilo değişimleri

İdrar sorunları

Eller, ayaklar ve gözlerde şişme

Mide bulantısı

Karın bölgesinde sürekli ağrı

Nefes darlığı