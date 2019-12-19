Gojiberry nedir? İşte gojiberry’nin sağlığa faydaları

Göz sağlığı üzerine etkisi:

Gojiberrynin yaşlanmayla gelişen göz hastalıklarına karşı koruyucu olduğu bulunmuştur. Antioksidan içeriği yüksek olan gojiberry meyveleri UV ışınları, serbest radikaller ve oksidatif stres gibi zararlı durumlara karşı vücudu koruyucu etkiye sahiptir.

Bağışıklık sistemine destek:

Yüksek miktarda A ve C vitamini içeriği ile bağışıklık sistemini destekler, enfeksiyon hastalıklarına karşı koruyucudur. A ve C vitaminlerinin antioksidan etkisi, kansere karşı vücut savunmasında da görev yapar.

Sağlıklı bir cilt:

İçeriğindeki betakarotenler en popüler fitokimyasallardandır. Etkileri sayesinde birçok cilt bakım ürününde de kullanılmaktadır. Cilt sağlığını iyileştirme, ciltte iritasyonu azaltma, güneşin zararlı etkilerine karşı cildi koruma, yaşlanmanın cilt üzerindeki etkilerini azaltmak gibi cilt sağlığı ve görünümünü iyi yönde etkileyen özelliklere sahiptir.

Gojiberry neden bu kadar faydalı?

Sıkça süper besin veya mucize besin olarak adlandırılan gojiberryi bu kadar özel yapan şey içeriğindeki fitokimyasallar. Bu meyveye aynı zamanda rengini de veren betakaroten adındaki fitokimyasallar sayesinde göz sağlığı, kemik sağlığı, cilt sağlığı ve hücrelerin sağlıklı gelişimi sağlanır. Gojiberryde bulunan betakaroten, tüm yenilebilen bitkiler arasındaki en yüksek değerdir.

Kimler tüketemez?

Kan sulandırıcı kullananlar, tansiyon ilacı kullananlar, diyabet ilacı kullananlar gojiberry tüketmeden önce diyetisyenlerine veya doktorlarına danışmalıdır.

Böğürtlen, çilek, yaban mersini veya karadut alerjisi olanların gojiberry tüketiminde dikkatli olmaları gerekir, bu meyveye karşı da alerjik reaksiyon gösterme riski taşırlar.