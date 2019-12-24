Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Sağlık Haberleri > Diş taşlarını temizleyen mucizevi yöntem!

taşlarını temizleyen mucizevi yöntem!

taşı, dişlerin yüzeyinde bakterilerin tükürükle birleşmesi ve plak oluşturup sertleşmesi sonucu oluşuyor. Diş taşlarının en çok alt dişlerin arka yüzeyinde ve üst dişlerin yanaklara bakan yüzeylerinde oluşuyor. Oldukça sağlıksız bir görünüme neden olan diş taşları, dişlerin hem ön yüzeyinde hem de arka yüzeyinde sarı lekeler olarak görülebilir. Diş taşı temizlenmezse diş kaybına yol açar. Peki diş taşlarından evimizde kendimiz kolay yöntemlerle kurtulabilir miyiz? İşte diş taşlarından kurtulmanızı sağlayacak yöntemler…

Giriş Tarihi: 24.12.2019 09:24 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 09:27
Diş taşlarını temizleyen mucizevi yöntem!

LİMON VE NANE YAĞI İLE DİŞ TAŞI TEDAVİSİ

Suyu biraz sıkılmış limon ve nane yağı karıştırın ve karışımı ağzınızı iyice durulamak için kullanın.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Diş taşlarını temizleyen mucizevi yöntem!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN