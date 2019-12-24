Diş taşlarını temizleyen mucizevi yöntem!

Diş taşı, dişlerin yüzeyinde bakterilerin tükürükle birleşmesi ve plak oluşturup sertleşmesi sonucu oluşuyor. Diş taşlarının en çok alt dişlerin arka yüzeyinde ve üst dişlerin yanaklara bakan yüzeylerinde oluşuyor. Oldukça sağlıksız bir görünüme neden olan diş taşları, dişlerin hem ön yüzeyinde hem de arka yüzeyinde sarı lekeler olarak görülebilir. Diş taşı temizlenmezse diş kaybına yol açar. Peki diş taşlarından evimizde kendimiz kolay yöntemlerle kurtulabilir miyiz? İşte diş taşlarından kurtulmanızı sağlayacak yöntemler…
Giriş Tarihi: 24.12.2019 09:24Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 09:27
LİMON VE NANE YAĞI İLE DİŞ TAŞI TEDAVİSİ
Suyu biraz sıkılmış limon ve nane yağı karıştırın ve karışımı ağzınızı iyice durulamak için kullanın.