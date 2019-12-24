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hastalığı nedir? İşte belirtileri

Özellikle çocuklarda görülen hastalığı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Yaş arttıkça görülme sıklığı azalsa da daha çok yorgunluk ve stres gibi sebeplerden dolayı ortaya çıkıyor. Diğer bir adıyla "" olan gece terörü hastalığı bir tür uyku bozukluğu olarak görülmektedir. Atak şeklinde ortaya çıkan ve yaklaşık 30-40 dakika süren gece terörü hastalığı belirtileri nelerdir? Gece terörü hastalığının sebep olduğu ataklar karşısında nasıl davranmak gerekir? İşte daha çok çocuklarda görülen "parasomnias" yani gece terörü hastalığına dair her şey...

Giriş Tarihi: 24.12.2019 15:33 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 15:38
Gece terörü hastalığı nedir? İşte gece terörü hastalığı belirtileri

GECE TERÖRÜ ATAĞI GEÇİREN ÇOCUK NASIL DAVRANIR?

Derin uyku sırasında ortaya çıkan uyku başladıktan 2-3 saat sonra görülür. Hasta, uykudan korkuyla uyanıp boş gözlerle etrafa bakarak bağırmaya ya da çığlık atmaya başlar. Beraberinde genellikle çarpıntı, hızlı soluma, ciltte kızarıklık, terleme, kas kasılmaları da olur. Olay sırasında hasta uykudayken, dış uyaranlara yanıt vermeksizin yatakta oturur, uyandırılırsa dalgın ve kendinde olmayan bir tavır sergiler. Yatağı genellikle terk etmez, ancak özellikle engellenmeye çalışılırsa anlamsız davranışlar sergileyebilir.

Sıklıkla çok kısa sürelidir ancak bazen 30-40 dakikaya kadar uzayabilir. Atak esnasında ve sonrasında çevreyle ilişkisizdir, sabah uyandığında atağı hatırlamaz. Atak sonunda hasta tam bir uyanıklık olmaksızın yatışır ve kendiliğinden uykuya dalar. Uyku kalitesini bozması sebebiyle sıklıkla hastanın gündüz bilişsel fonksiyonlarında bozulmaya sebep olabilmektedir.Kabusla çok karışmakta olan gece terörünün farkı ertesi gün hatırlanmamasıdır. Oysa kabusta hasta sabah kalktığında, o gece gördüğü rüyayı ve korkusunu hatırlayabilir.

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Gece terörü hastalığı nedir? İşte gece terörü hastalığı belirtileri
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